La impactante revelación del ex del Chelsea, John Terry (45 años) tras su penalti fallado en la final de la Champions en 2008: "En ese momento te pasan cosas por la cabeza"

La final de la Champions del año 2008 fue una de las más tensas de la historia de la competición y se decidió tras 120 minutos de fútbol entre Manchester United y Chelsea, en la tanda de penaltis, tras el 1 a 1 con el que terminó el tiempo de juego reglamentario y la prórroga.

Lo más recordado de aquel encuentro es el error fatal del por entonces jugador de los 'Blues', John Terry, que resbaló en el momento previo a golpear su lanzamiento desde los 11 metros y le salió un chute que golpeó en el palo e igualó el fallo de Cristiano Ronaldo. Finalmente, el United se llevó el trofeo al no fallar ningún otro lanzamiento y forzar el error de Anelka para los londinenses, que se quedaron a las puertas de conseguir su primera Champions.

Aquel desafortunado fallo supuso algo más que una derrota para el excentral inglés y ahora se ha abierto en canal en una entrevista en el pódcast 'Mennie Talks': "Después del partido todos volvimos al hotel y yo estaba en la planta 25. Miraba por la ventana y pensaba, '¿Por qué?'", comenta el exfutbolista.

En ese instante fue cuando se le llegó a pasar por la cabeza la posibilidad de saltar: "No digo que de haber tenido esa oportunidad me habría lanzado, pero en ese momento te pasan cosas por la cabeza". Sin embargo, llegaron sus compañeros poco después y le acompañaron a la planta baja.

John Terry es consolado por su compañero Frank Lampard tras perder la final de Champions 2008. / Martin Rickett/PA

Ya con el tiempo ha aprendido a relativizar el tema, aunque sigue trayéndole amargura: "Aún hoy me sigue dando vueltas en la cabeza. Se ha suavizado con los años, claro, pero cuando tocas, lo compartimentas un poco y lo dejas en un segundo plano", asegura. De hecho, apunta que todavía ahora se levanta por las noches preguntándose qué le ocurrió.

Finalmente, Terry se serenó y quedó como una anécdota, pero demuestra la presión que muchos profesionales se autoimponen con el objetivo de dar su mejor versión sobre el césped. Como parte positiva, comenta que ese episodio le permitió saber quiénes eran realmente sus amigos y la gente que se preocupaba por él.

"Son esos momentos los que realmente te hacen darte cuenta de que los amigos en el fútbol son escasos. Pero los verdaderos, en los momentos difíciles, sí que destacan", sostiene, destacando la figura del ya difunto exentrenador Ray Wilkins, el primero en llamarle.

Unos años más tarde de aquel suceso, en 2012, Terry pudo disfrutar de la consecución de la tan ansiada Champions League con su Chelsea, contra el Bayern de Múnich. Si bien es cierto, la cruzada del jugador con la 'orejona' le impidió disputar aquella final por culpa de una tarjeta roja en la ronda previa contra el FC Barcelona.