Ilie Oleart, experto en Premier League, sobre los aficionados ingleses y los españoles: "Tienen la misma pasión por el fútbol, pero ellos colocan al club en el centro de sus vidas"

El fútbol nació en Inglaterra, pero actualmente es propiedad del mundo entero y cada edición del Mundial permite recordar la pasión que genera este deporte entre los aficionados de todas las naciones. A nivel de clubes ocurre lo mismo, los seguidores más acérrimos son capaces de hacer locuras para ver a su equipo en directo y la actitud general de las ciudades con clubes importantes puede cambiar de cierta manera con un resultado negativo o positivo.

Sin embargo, hay algunos países donde se vive el fútbol de forma casi religiosa. En primera instancia viene a la mente la hinchada argentina que se desvive por los colores de su club y de su selección, con testimonios prácticamente impensables en cada edición de la Copa del Mundo, donde siempre hay alguien que ha vendido la casa para poder animar a los jugadores desde el estadio.

La diferencia principal entre el fútbol en España e Inglaterra

Aunque quizás no se llegue a tal extremo, otro país verdaderamente forofo es, precisamente, su cuna. En Inglaterra las aficiones suelen ser mucho más ruidosas, en general, que las que visitan los estadios en la primera división del fútbol español y podría parecer que viven este deporte con más fervor.

La afición inglesa se dejó notar en el último Mundial celebrado en EE. UU, México y Canadá. / Reuters/Nathan Ray Seebeck

Uno de los que mejor conocen el fútbol inglés es el comunicador Ilie Oleart, que lleva muchos años cubriendo los partidos de la Premier League y es el fundador y presentador del canal especializado, 'La Media Inglesa'. "Ingleses y españoles tienen la misma pasión por el fútbol. Pero creo que los ingleses colocan al club en el centro de sus vidas", justifica en el pódcast 'H Project'.

Aquí, señala, "incluso en las épocas en las que vivía más el Espanyol (club del que es aficionado), hacía dos o tres desplazamientos al año, y ya es. Y los días de partido quedabas una hora antes con tus colegas para tomarte unas cervezas e ibas a ver el partido, y luego a casa". En cambio, allá "viven su club todos los días" y cuando hay jornada, el mundo entero pone en pausa para este evento.

"El día de partido es DÍA de partido. Quedan con los amigos por la mañana... tú te das un paseo por Manchester el día que juega el United a las 15 horas y a las 10 la gente ya está en el pub", comenta Oleart sobre un tipo de rutinas que no son para nada habituales entre la gran mayoría de los aficionados españoles. Sin embargo, apunta que es cierto que esto tiene que ver con que "en Inglaterra hay mucho alcoholismo y mucha ludopatía".

Precisamente por este motivo, además de temas culturales y de horarios vitales, en la Premier League se suelen jugar antes que en España, donde gran parte de la jornada transcurre a partir de la media tarde, hasta la noche, aunque también existen jornadas a última hora de la tarde o por la noche.

En este sentido Andy Holt, responsable de fútbol de la Association of Chief Police Officers, o la propia policía británica indican que cuanto más tarde se juegan determinados partidos, mayor es la peligrosidad porque los aficionados tienen más tiempo para beber alcohol y emborracharse y, por lo tanto, generar problemas de orden público.