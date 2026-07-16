Iker Casillas sale en defensa de una imagen durante el Francia-España: "Eres absurdo pero más absurdo soy yo por contestarte"

El pasado lunes, la selección española certificó su pase a la final del Mundial. Un encuentro apasionante, en el que España brilló sobre el césped a través de un fútbol 'marca de la casa'. Los de Luis de la Fuente vencieron por 0-2 y se medirán este domingo a Argentina, la vigente campeona del mundo.

El partido ante Francia fue uno de los más vistos del Mundial. Se convirtió en el encuentro de la Selección más visto en la historia de los Mundiales, superando incluso a todas las retransmisiones del Mundial de Sudáfrica con la única excepción de aquella prórroga histórica ante Holanda.

En la gradería, hubo la presencia de figuras importantes, como Juan Roig, Ana Botín, Speed, o en el palco VIP: Laporta, Puyol, Xavi, Iker Casillas y Sergio Ramos, además del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rafael Louzán y la ministra de Deportes, Milagros Tolón.

Casillas parecía no reaccionar al momento de España

En una de las tomas de la realización, al final del encuentro, enfocaron a Xavi Hernández, a Iker Casillas, a Sergio Ramos y fuera de plano a Carles Puyol. En la imagen, se ve a Casillas, tranquilo, viendo el partido y esperando el final. Nada raro. Pero en las redes sociales, hubo algún aficionado que aprovechó para atacar al exportero del Real Madrid y leyenda también de la selección española.

"¿Lo de estos tíos qué fue? España en la final del mundial y estos parece que están en un funeral", decía. Casillas respondió con contundencia al mensaje y dejó clara su postura sobre lo que reflejaba ese momento del encuentro. "No papanatas, esta imagen significa que el partido está sentenciado. Y lo que queríamos era que pitara el final. Eres absurdo pero más absurdo soy yo por contestarte", escribió el campeón del mundo de 2010. Su contestación se viralizó rápidamente y se convirtió en una de las publicaciones más comentadas relacionadas con el torneo.

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Ahora la atención está centrada en este domingo, que se disputará una nueva final mundialista dieciseis años más tarde. Veremos qué presencia hay en el estadio.