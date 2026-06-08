Iker Casillas recuerda ante el tribunal el infarto sufrido en el Oporto: "Tenía miedo, me costaba respirar"

Recordar momentos complicados de la vida siempre es un mal trago. Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y de la Selección Española, testificó este lunes en el Palacio de Justicia de Oporto en el marco de la demanda en la que reclama 3,7 millones de euros en concepto de indemnización a la aseguradora 'Fidelidade' y al FC Porto por incapacidad laboral, a raíz del infarto agudo de miocardio que sufrió en mayo de 2019 mientras entrenaba en Olival.

Un dolor fortísimo e inesperado

Durante la comparecencia ante el juez, el exportero recordó el día de los hechos, describiéndolo como "un día normal". Casillas relató que todo transcurrió con total normalidad hasta el entrenamiento: dejó a sus hijos en la escuela, se fue al Olival a entrenar, desayunó e hizo un poco de gimnasio.

Sin embargo, todo dio un vuelco alrededor de las 11 de la mañana, cuando tras 30 minutos de ejercicio, sintió una fuerte presión en el pecho que le olbigó a interrumpir el entrenamiento. "No pude continuar entrenando y tuve que tumbarme", detalló. El doctor del Porto, Nelson Puga, acudió a socorrerle y luego le acompaño en el traslado a la unidad hospitalaria CUF de Oporto en unos momentos muy angustiosos: "Tenía miedo, me costaba respirar".

Cambio radical de vida

A sus 37 años, el accidente sufrido provocó un giro radical en la vida de Iker Casillas. "Voy al gimnasio, juego al pádel, pero no puedo correr", comentó, describiendo su lenta recuperación. "La primera semana fue de reposo absoluto. Después de 10 días empecé a caminar, pero no fue hasta siete meses después que comencé a sentirme yo mismo de nuevo".

Cuando ocurrió, el arquero mostoleño aún tenía contrato con el Porto y su intención era proseguir con su carrera deportiva, tal y como declaró: "Tenía contrato por un año más con el FC Porto, mi objetivo era seguir jugando".

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Las acusaciones de la defensa de la aseguradora

La defensa de la aseguradora 'Fidelidade' confrontó a Casillas mediante las declaraciones que hizo en la Web Summit 2021, donde supuestamente declaró que el episodio fue muy rápido. Asimismo, fue cuestionado por su participación en partidos amistosos, como los de Leyendas del Real Madrid, y en torneos de pádel. "Son partidos amistosos, juegos de exhibición. No tienen el nivel ni las exigencias del fútbol profesional", respondió 'El Santo'.