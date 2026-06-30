Iker Casillas desata la locura con su idea de cambiar el fútbol: "Estás completamente abducido"

Está en juego el Mundial y una de las cosas que más se está comentando fuera de los partidos son las pausas de hidratación. Estas paradas, que la FIFA ha ido metiendo en los últimos torneos por el calor y las condiciones extremas, se han convertido en un tema de debate entre jugadores, entrenadores y aficionados.

La idea es que en la mitad de cada parte, sobre el minuto 22 más o menos, el árbitro para el partido unos minutos para que los jugadores beban agua, descansen un poco y reciban indicaciones. Luego se añade ese tiempo al final del encuentro. En teoría es una medida de salud, pero en la práctica muchos sienten que el partido pierde ritmo.

Hay quien piensa que el fútbol siempre ha sido continuo, sin tantas interrupciones, y que estas decisiones lo van cambiando poco a poco. Otros, en cambio, creen que con el calor que hace hoy en muchos sitios es una medida necesaria y lógica.

Cucurella y Gavi, durante una pausa de hidratación en el España - Cabo Verde. / RONALD WITTEK / EFE

En medio de este debate ha aparecido la opinión de Iker Casillas, que ha aprovechado la red social X (antes Twitter) para lanzar una idea que no ha pasado desapercibida: "Viendo las pausas de hidratación que ya se hacen costumbre en los partidos, no os parece que hacer 4 periodos de 25 minutos sería una buena idea en los encuentros de fútbol? Ahí lo dejo".

La propuesta ha generado debate. La mayoría la ven como una exageración, como un cambio demasiado grande para el fútbol de toda la vida, aunque algunos otros piensan que no va tan desencaminada, porque al final el juego ya se está parando varias veces en cada parte.

Entre los comentarios más compartidos se pueden leer frases como: "Imagino que es sarcasmo", "Por cosas como esta te sentó en el banco Mou", o "No se han hecho costumbre, es una imposición".

También hay mensajes en un tono más crítico como "Nunca pensaba que le diría esto a Casillas, pero deja de hablar de fútbol, por favor" o "Me resulta increíble que una leyenda de un país tan grande en el fútbol opine esto. Es una aberración".

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Entre las respuestas también aparece la del analista MisterChip, que resumió su reacción con un mensaje breve pero directo: "Estás completamente abducido tío".