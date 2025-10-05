Iker Álvarez y Dalisson, lo mejor en un suficiente raspado para el Córdoba CF en Zaragoza

IKER ÁLVAREZ (7)

Salvador

Sacó hasta cuatro ocasiones claras en la primera mitad. Se crece a cada jornada y sigue siendo sinónimo de puntos. De lo mejor.

CARLOS ISAAC (5)

Calibrando

No brilló, pero tampoco estuvo tan exigido como en otras citas. Se atrevió en ataque.

RUBÉN ALVES (6)

Bregó

Segunda titularidad consecutiva del hispano-brasileño, segundo partido completo. Gana sensaciones a cada minuto. Comienza a verse su mejor versión.

FOMEYEM (6)

Atento

No intervino en exceso, pero, como siempre, cuando lo hizo fue clave. Cortó un balón providencial a Tasende en la segunda mitad.

VILARRASA (4)

Superado

No pudo sostener la banda ante Marcos Cuenca. Pudo ser expulsado y Ania lo sustituyó antes de la hora de juego. Poco del catalán.

ISMA RUIZ (6)

Pulmón

Control, oxígeno y mucho sacrificio. Una más para la galería del granadino, que suma y sigue. Partido en su línea, con un gran derroche.

DANI REQUENA (5)

Brotes verdes

En fases de la cita, movió y agitó el mediocampo. Se mostró participativo, aunque debe ser más protagonista. Continúa mejorando.

DALISSON (7)

Agitador

Ya sea a balón parado o en acciones individuales, siempre genera. Se quedó en la banda el de Maceió en su primera titularidad y no defraudó: de sus botas nació el único tanto del partido.

JACOBO (6)

De vuelta

El madrileño se ha ganado ser uno de los líderes del bloque por méritos propios. Insistió con un par de libres directos y se mostró activo por banda derecha.

KEVIN MEDINA (5)

Poco

De más a menos. El malagueño no termina de encontrarse cómodo en esta fase de Liga. Buscó el desborde y sacó varios centros con peligro, pero no anduvo fino.

ADRIÁN FUENTES (5)

Le costó

Primera titularidad del madrileño, que respondió con entrega, pero sin gol. No fue tan diferencial como es habitualmente ante defensas cansadas. Tuvo una de cabeza.

MARCELO (5) Debutante.

SERGI GUARDIOLA (5) Ganó oxígeno.

DEL MORAL (5) Aportó trabajo.

DIEGO BRI (-) Una llegada.

Vía: Diario Córdoba