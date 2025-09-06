Íker Álvarez cae con Andorra ante Inglaterra en el Villa Park

El portero del Córdoba CF, Íker Álvarez, fue titular este domingo con su selección, Andorra, en la quinta jornada del Grupo K de clasificación para el Mundial 2026, partido en el que el combinado del Principado cayó por 2-0 con goles de Christian García (en propia puerta) en el minuto 24 y de Declan Rice en el 67.

El arquero del Córdoba CF, pese a la derrota y a tener que recoger hasta en dos ocasiones el balón de su portería, tuvo una buena actuación, siendo protagonista en dos intervenciones de bastante mérito ante la escuadra de Tuchel. En el minuto 74 respondió con una feliz intervención a un cabezazo de Anthony Gordon, aunque el jugador inglés se encontraba en fuera de juego.

Antes, y en apenas un minuto, Íker Álvarez se convirtió en el mejor jugador de Andorra con una doble intervención. En una combinación entre Harry Kane y Anderon, el disparo final de este tuvo como respuesta una mano espectacular del portero del Córdoba CF. Y un minuto antes, Íker Álvarez volvió a evitar el tanto local con un buen rechace a disparo de Eze.

Con una Andorra que defendió con cinco –y en ocasiones con seis-, Inglaterra se vio por momentos bloqueada por el orden del combinado del Principado y por las buenas intervenciones de Íker Álvarez. Finalmente, la superioridad inglesa se impuso con lógica y el 2-0 mantiene líder al combinado de Tuchel en el Grupo K, con Andorra como colista sin haber logrado ni un solo punto.

Mariano Carmona golea

Por otra parte, Mariano Carmona, delantero que mantiene cedido el Córdoba CF en el Alcorcón se estrenó como goleador con el conjunto alfarero en el debut liguero del Alcorcón en Santo Domingo, ante el Teruel (2-1). Además del gol, Mariano Carmona también dio una asistencia, por lo que confirmó en Liga las buenas sensaciones que transmitió ya en la pretemporada.

Ramón Vila para un penalti

Otro de los jugadores cedidos por el cuadro blanquiverde fue protagonista en el segundo encuentro de Liga con su equipo. En este caso, Ramón Vila, que volvió a jugar los 90 minutos y fue titular con el Eldense. El portero blanquiverde detuvo un penalti en la primera mitad ante el Villarreal B, acción que sirvió para el triunfo azulgrana ante el filial amarillo (1-0).

Matías Barboza, titular

Matías Barboza volvió a ser titular en el Atlético Madrileño para intentar sacar algo positivo en su visita a Cartagena. No pudo ser, ya que el equipo de Fernando Torres cayó por 3-2. Matías Barboza completó 77 minutos, al ser sustituido por su compañero Ilias Kostis para buscar apretar el marcador, ya que en ese momento los rojiblancos perdían por 3-1. No pudo ser. El Atlético Madrileño perdió finalmente por 3-2.

Andrews cede ante el Sevilla Atlético

Por su parte, George Andrews volvió a ser titular con el CE Europa en su partido en casa ante el Sevilla Atlético, en el que disputó los 90 minutos y volvió a dejar buenas sensaciones, aunque no suficientes para arañar más que un punto frente al filial hispalense.