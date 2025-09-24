Ignasi Vilarrasa: «Jugando de esta manera tan atrevida los errores se pagan el doble de caro»

Ignasi Vilarrasa, lateral izquierdo del Córdoba CF, pasó por la sala de prensa de El Arcángel antes de realizar el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva, preparatorio de próximo encuentro de Liga, que llevará a los blanquiverdes a Anoeta para disputar el encuentro de la jornada 7 de Segunda División ante la Real Sociedad B.

"El equipo hizo un muy buen partido"

El jugador catalán aportó su visión de cómo ve a su equipo en estas primeras seis jornadas, después del empate logrado in extremis en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel el pasado domingo, ante el Racing de Santander (2-2). Para Vilarrasa, «ahora vienen dos salidas en un buen momento, sobre todo después de las sensaciones del último fin de semana, porque creo que el equipo hizo un muy buen partido», valoró el futbolista, en el que su equipo «plantó cara al que venía siendo el líder de la categoría y creo que fuimos superiores, que merecíamos ganar. Y sí, es verdad que tenemos esa sensación de que estos partidos, pues, la sensación es buena, pero que no acabamos de estar finos, que es lo que no nos permite llevarnos los tres puntos», lamentó.

En todo caso, Vilarrasa comentó que el Córdoba CF afronta las dos próximas salidas, a San Sebastián y a Zaragoza «con esas ganas y esa ambición de acabar de definir esos detalles para al final poder ganar los partidos, que es lo que te lleva a poder sumar puntos para estar más arriba. Al final, yo creo que, en los inicios de Liga, cada equipo se encuentra en diferentes situaciones. Nosotros sí que es verdad que nos encontramos que aún nos falta igual cierta finura a la hora de definir estos partidos», reconoció, aunque afirmó que «las sensaciones de las últimas dos semanas es de un equipo que somete al rival, de que a nivel de sensaciones, pues, que estamos dominando el partido, pero sí que es verdad que las sensaciones que en las áreas nos está costando matar los partidos tanto a nivel ofensivo y, después, sí que es verdad que a nivel defensivo, pues pocas veces que nos llegan nos consiguen hacer gol con facilidad. Sabemos que ese es nuestro debe, que es lo que tenemos que mejorar, porque creo que a nivel de juego, a nivel de ímpetu, a nivel de dominar los partidos, el equipo cada vez está mejor y los rivales se encuentran muy incómodos al jugar contra nosotros y creo que mejorando estos detalles en las dos áreas, sobre todo, los puntos llegarán».

La defensa

Al comentar esa necesidad de mejora en las áreas, se le preguntó a Vilarrasa por la que compete a su trabajo más directo, la defensa, y cómo se encuentran los zagueros en el sistema del Córdoba CF. «Creo que tanto este fin de semana como, por ejemplo, la semana anterior en Andorra, creo que el equipo generó muchísimo, creo que tuvimos muchísimas ocasiones, tanto en Andorra como aquí en casa y es lo que te he dicho, al final no estamos estando finos ahí arriba en los últimos metros y no nos está permitiendo ganar los partidos porque al final el balón no entra. Creo que eso va a llegar, al final tenemos jugadores con mucha calidad arriba y seguro que los goles llegarán», opinó sobre el aspecto ofensivo. Sobre el defensivo, Vilarrasa comentó que «es verdad que cuando tú tienes una propuesta tan atractiva, tan ofensiva de ir arriba, de presionar arriba, de ser protagonista, de achicar al rival y de que no salgan, pues sí que eres consciente de que dejas metros atrás, de que al final hay ciertas jugadas que estás con inferioridad atrás y bueno, al final es la propuesta que tanto el míster como la que tiene el equipo nos sentimos cómodos y sabiendo que aún así tenemos que mejorar esos detalles, porque al final, jugando de esa manera tan atrevida, pues los errores se pagan el doble de caro, entonces hay que mejorar eso».

Asimismo, el defensa del Córdoba CF reconoció que a él le gusta ese sistema, ya que «es un juego ofensivo, atractivo, creo que al final si tú quieres dominar los partidos y tener el máximo tiempo del balón pues tienes que arriesgarte, tienes que defender lejos de tu portería y eso te lleva a dejar muchos metros detrás, a veces pues encontrarte con inferioridad numérica en transiciones y bueno, al final también tiene una exigencia física igual un poco más grande porque las vueltas son más exigentes, pero creo que el equipo se encuentra cómodo con este estilo y lo que tenemos que hacer es acabar de definir estos detalles, porque cuando los tengamos controlados sumaremos muchos puntos», defendió.

También comentó Ignasi Vilarrasa que «la lesión de Juan María -Alcedo- es una putada, tanto para él como para el equipo, porque al final la competencia siempre pues te hace apretar el culo, te hace mejorar y al final todo compañero que esté disponible seguro que ayudará al rendimiento del equipo». Asimismo, el catalán se estrenó como goleador blanquiverde, anotando el primer tanto ante el Racing de Santander. Vilarrasa reconoció que «los sentimientos han sido mucho más después del partido que en el mismo momento. Al final el gol fue muy rápido, al ir perdiendo 0-2 tampoco hubo mucho tiempo de celebrar, fue coger el balón y rápidamente ir a sacar pero sí que es verdad que es una sensación increíble con el ambiente que había el domingo, porque la gente se la veía enchufada después del gol, nos empujó para poder seguir apretando para empatar y al final pues fue una alegría inmensa, porque ese gol pudo ayudar al equipo a coger ese ímpetu para poder empatar el partido».

Ese gol y su actuación ante el Racing suponía una evolución de Vilarrasa con respecto al nivel que había ofrecido en las cinco jornadas anteriores, lejos aún del que se le vio la pasada temporada en el Huesca. También explicó ese aspecto el catalán, ya que recordó que «al final yo vine sin hacer nada de pretemporada, yo estuve un mes y medio en casa trabajando con un preparador pero al final estás cinco o seis semanas que tus compañeros han estado entrenando y jugando donde tú no tocas el verde, entonces sí que es verdad que yo era consciente de que iba a necesitar unas cuantas semanas para poder coger el ritmo y ponerme a tono. Aún así creo que sin hacer pretemporada las sensaciones no fueron del todo malas, pero sabiendo que aún hay mucho margen de mejora y este fin de semana creo que ya se vio una versión más parecida a lo que es mi rendimiento como jugador y sabiendo que aún queda mucho por mejorar y poder dar una mejor versión mía de aquí adelante».

Mirando al futuro, Ignasi Vilarrasa aseguró que «en estas últimas dos semanas han sido dos semanas que me he ido encontrando algo mejor, al final la suma de minutos pues te va dando esa capacidad también de repetir esfuerzos, de poder aguantar cargas. Al final también las primeras semanas tenía que asimilar un poquito los conceptos del entrenador y ahora cada semana pues me encuentro mucho mejor», explicó el catalán, que afirmó que «a nivel de entendimiento tanto con los compañeros como cuerpo técnico es mucho mejor y creo que a partir de ahora poco a poco se irá viendo una mejor versión mía y del equipo, porque creo que esto va de la mano, cuando mejor está el equipo, mejor está el rendimiento individual de los jugadores».

Posteriormente, Vilarrasa opinó también sobre su importancia en las acciones a balón parado. «Desde siempre, en los equipos donde he jugado siempre he sacado el balón parado. Creo que es una de las virtudes que tengo, creo que tengo buen pie para poder poner todos esos balones y a nivel de saque de banda pues mira, es una cosa que si te digo la verdad, nunca lo he entrenado, creo que es una cosa innata y es más técnica también de saber cómo colgar el cuerpo y cómo hacer la ejecución. Al final en los partidos no hay muchas acciones, en segundos, jugadores así estamos haciendo daño a los rivales y va a ser una de las acciones que tendremos que controlar porque nos puede dar puntos también».

Finalmente, Ignasi Vilarrasa habló del próximo rival, una Real Sociedad B sobre la que avisó que «los filiales son equipos muy jóvenes, muy atrevidos, a los que les gusta proponer, además también son un equipo que a la transición también salen bien, ellos también van necesitados porque están en una situación un poquito delicada, pero nosotros afrontamos el partido como cada fin de semana, queremos ser protagonistas, queremos llevar el peso del partido y sabiendo de la responsabilidad que tenemos que sumar de tres ya, sabiendo que ellos son chicos que tienen mucha hambre, que son jóvenes, que son muchos nuevos en la categoría, pues contrarrestar esas ganas que van a tener ellos con nosotros la ambición de estar más arriba». Además, el jugador del Córdoba CF también opinó que el hecho de que el equipo blanquiverde se sitúe en puestos de descenso «ni se ha comentado en el vestuario. Creo que mirar ahora la clasificación es anecdótico, creo que llevamos ahora estos puntos pero podríamos llevar perfectamente cuatro o seis puntos más, no hace falta que recuerde partidos, pero hay partidos que creo que hemos sido mejores que los rivales y no hemos sumado», opinó el catalán, que recordó que «la Segunda División es larguísima, creo que hay partidos que te mereces sumar y no sumas y al revés, creo que el equipo estas últimas dos semanas a pesar de que no ha ganado las sensaciones han empezado a mejorar y tenemos la convicción de que los puntos van a llegar si seguimos en esta línea».

Vía: Diario Córdoba