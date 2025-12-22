Ignasi Quer firma un doblete de Oro

L’Hospitalet confirmó en Nou Barris que es un más que serio candidato al ascenso por la puerta grande. Ganó, convenció y goleó en un campo muy complicado. La Montañesa no tuvo su mejor día, aunque nunca se rindió.

El primer tanto ribereño llegó en un saque de banda de Vitalie para que Ignasi Quer, tras un certero disparo, adelantara a su equipo con el 0-1. Mientras, Aliaga se convirtió en el héroe de su equipo con intervenciones de mérito ante la fuerte presión gualdinegra. Tras una buena opción de Javi Serra fue Ignasi Quer el que volvió a ver puerta para poner tierra de por medio y firmar el doblete.

Tras el receso, la Montañesa aceleró su juego. Elhadji y Bassirou estuvieron a punto de acortar distancias. El Hospi estuvo cómodo con su holgada renta y cedió el balón a su rival. Los barceloneses lo intentaron de todas las maneras, pero se encontraron a un rival muy bien plantado sobre el terreno de juego. Jairo Morillas, en el tiempo de añadido, acabó cerrando el marcador. Al final, decepción entre la parroquia local. El Hospi se va de fiesta en tercera posición.