Las icónicas frases que dejaron Daimiel y Guille Gimenez en su estreno con el Celta-Barça: "Cuidado con Lamine que ahora está soltero"

Daimiel y Guille no son nuevos en esto del micrófono, pero sí lo son en el fútbol semana a semana. Tras años al frente de las retransmisiones de la NBA, ahora dan el salto a LALIGA EA SPORTS con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente en cada "Partido de la Jornada" a través de la señal Multicámara de Movistar Plus+. “Queremos pasarlo bien viendo el fútbol de otra manera”, aseguraba Guille. Y eso es justo lo que fue la retransmisión del Celta-Barça: ritmo, bromas, referencias pop y una química única tras dos décadas compartiendo transmisiones.

En la primera frase del directo, ya dejaron un prevance de lo que iba a ser: una narración con humor y descripciones con un tono diferente. "Ahora juega el Celta en Vigo, donde está cayendo la del 'pulpo'", decían. Después, empezaron a bromear con el maquillaje y la preparación, además de sincerarse con que vieron compañeros en las oficinas que no habían visto hasta el momento.

El recital de la icónica pareja

"Hechas de menos algo?", preguntaba Daimiel, al tener que narrar un solo partido al instante y no muchos al momento. Guille respondía con humor: "Hecho de menos a nuestra maquilladora, porque nos hemos maquillado nosotros solos. La hemos liado parda. Nos hemos sobremaquillado. Hemos cometido otro error. Hemos ido al baño, en el descanso entre los partidos que no paraba de pasar gente, y me he encontrado con dos personas en el baño que hacía años que no veía... ¡Y me lo encuentro en el lavabo!", decían.

Con el partido ya iniciado, fueron comentando las jugadas, con un tono natural y cercano. Una de las frases más destacadas, fue la que le dedicaron Guille y Daimiel a Lamine, tras dejarlo con Nicki Nicole recientemente: "Desde que está soltero no para de golear. Hay personas que cuando están enamoradas no rinden, pero ahora cuidado que Lamine está soltero", bromeaban, elogiando el gran estado de forma del jugador de Rocafonda, tras anotar tres goles en dos partidos.

En otra de las jugadas, Javier Alberola se resbaló fuera del área. Una acción en bandeja, literalmente, para la pareja de comentaristas: "¡Ay el árbitro que se ha esmorrao! Es partido entre Bucks y Portland", comentaban.

A todo esto, los aficionados en redes sociales mostraron su aprecio hacia Guille y Daimiel. La gran mayoría quedó muy satisfecha con la narración de ambos: "Darles más prioridad, Movistar", comentaba uno. "Lo de estos dos es como poner a entrenar a Zidane en el Benjamín B, aprovecharlos más", decía otro. Un recital.