Viralidad, show y polémica: así es el nuevo 'negocio' de Ibrahimovic

Lejos de desaparecer del foco mediático tras colgar las botas, Zlatan Ibrahimovic ha encontrado en la televisión un nuevo escenario para seguir siendo protagonista. El exdelantero sueco, retirado en 2023 después de una extensa carrera, se ha incorporado al equipo de comentaristas de Fox Sports para la cobertura del Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde su personalidad continúa siendo tan llamativa como cuando competía sobre el césped.

La cadena estadounidense ha apostado por un perfil que trasciende el análisis deportivo. Ibrahimovic comparte mesa con Thierry Henry y Alexi Lalas, pero su estilo directo, provocador y cargado de autoconfianza lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de las retransmisiones. Sus intervenciones combinan opinión futbolística con declaraciones capaces de generar debate mucho más allá del partido.

Ese carácter, que durante años alimentó titulares como futbolista, sigue siendo su principal sello de identidad. El sueco recurre con frecuencia al humor, la exageración y la ironía para reforzar una imagen pública construida alrededor de una confianza inquebrantable, una fórmula que conecta especialmente con el público estadounidense, donde el deporte y el entretenimiento suelen ir de la mano.

Su impacto también se deja notar fuera de la pantalla. Fox aprovecha cada una de sus intervenciones para alimentar la conversación en redes sociales, donde sus frases y reacciones acumulan miles de reproducciones y mantienen a la cadena en el centro del debate durante el torneo. Uno de los episodios más comentados se produjo durante una discusión sobre la selección francesa. Ibrahimovic discrepó del análisis de Alexi Lalas y defendió la actitud del combinado galo con una reflexión que resume su forma de entender el deporte: "Muchos interpretan la confianza como arrogancia. Francia simplemente confía en su potencial". La afirmación provocó un intercambio de opiniones en el plató y volvió a situar al sueco en el centro de la conversación.

Crítico con Koeman

Una de las declaraciones que dieron más que hablar fue sobre Koeman y la eliminación de Países Bajos. Para Ibrahimović, el problema fue mucho más allá del planteamiento táctico. El exdelantero sueco considera que Koeman dejó de lado el estilo de juego que históricamente ha identificado a la selección de Países Bajos para apostar por un enfoque demasiado conservador. "Perdió con una identidad que no es la identidad neerlandesa y eso me enfada. Pierde con tu identidad... eso es lo que eres", afirmó.

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Además, el sueco cuestionó las decisiones del seleccionador durante el encuentro. No entiende por qué modificó un sistema que, a su juicio, había dado buenos resultados durante los dos últimos años, ni por qué dejó en el banquillo a atacantes con experiencia goleadora como Memphis Depay y Donyell Malen. "No puedo entender las tácticas y los cambios de Koeman. ¿Por qué cambiar un sistema que ha estado funcionando bien durante dos años? ¿Y por qué dejar en el banquillo a goleadores contrastados como Depay y Malen, especialmente cuando todo apuntaba a que el partido podía decidirse en los penaltis?", sentenció.