Ibrahimovic ataca a Argentina: "Messi ganó todo, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar"

Zlatan Ibrahimovic no se ha mordido la lengua al hablar del comportamiento de la selección argentina durante la Copa del Mundo "Messi será recordado, pero el resto no volverán a ganar más", comentó

Cuando Ibrahimovic habla, no deja indiferente a nadie. A diferencia de la mayoría de jugadores, el delantero sueco siempre ha sido de los que no se muerden la lengua cuando da su opinión en público. En este caso, 'Ibra' ha hablado sobre el comportamiento de la selección argentina durante el Mundial de Qatar y se ha mostrado muy contundente.

"Estoy preocupado por los jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi lo ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer" ha comentado el jugador del Milan en una entrevista a 'France Inter'.

Sin embargo, no todo fueron malas palabras. Zlatan elogió al capitán de la albiceleste. "Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar". Además, también destacó el gran papel de Mbappé en el Mundial. "Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé".

Estas declaraciones vienen a raíz del polémico partido contra Países Bajos de cuartos de final, y de la celebración de algunos jugadores argentinos después de ganar la final de Qatar.