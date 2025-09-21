Ibai lleva el 'profesionalismo' a la cuarta catalana con Ronin FC: Goleada de escándalo y mensaje claro: “Voy a llevarlo hasta el final”

La 'revolución' ha llegado al fútbol modesto de la mano de Ronin FC, el club de Ibai Llanos. El ‘streamer’ ha formado un equipo que está muy por encima de lo que se ha podido ver siempre en la última categoría del fútbol catalán. Con un plantel plagado de jugadores que han desarrollado su carrera en algunas de las mejores canteras de España, este domingo y como se espera que vaya sucediendo, no han encontrado rival en el Vallirana ‘B’. Debut y goleada de escándalo por 9-0. "Me encantaría llevar este proyecto hasta el final. Vamos a intentar ir subiendo y a ver si esto se hace gigantesco", comentó a SPORT el mismo Ibai tras acabar el encuentro.

En su estreno en cuarta catalana y en el Municiapal 25 de Setembre de Rubí como locales en partido oficial, la superioridad ha sido aplastante desde el primer minuto. 15’ son los que han tardado en abrir el marcador, llegando a firmar el 4-0 al descanso. En la segunda no negociaron el esfuerzo ni quitaron el pie del acelerador, dando muestras de su sobrada condición física determinante para el abultado resultado final, que podría haber sido aún mayor.

La exigencia es máxima. Pese a su superioridad, todos quieren ganarse el sitio y eso es una de las claves de este equipo. No pararon de darse indicaciones, animarse y buscar la mejor manera de seguir dominando al rival. Y aunque todavía están en proceso de adaptación, el equipo dirigido por Narcís Barrera no ha venido a ‘pasearse’ por los campos de cuarta. Ni un mal detalle ni un ‘vacile’ al rival. El ascenso es la única opción.

Exigencia desde el primer día: “Si no subimos será un fracaso”

"Tenemos que respetarnos, al rival y al fútbol. Si nos dejamos no vamos a disfrutarlo. Exigimos del 1 al 90 jugar como entrenamos y así llegarán los resultados. Si no subimos, será un fracaso", destacaba el técnico.

A su vez, Ricard Pujol, quien hace dos cursos jugaba en LaLiga Hypermotion con la Ponferradina, destacó el nivel del proyecto: “El primer día me sorprendió. Narcís nos exige mucho y no nos permite errores individuales”. También nos comentó que, pese a su trayectoria “viene a ser uno más”.

El once de Ronin FC en el debut con goleada ante el Vallirana / RONIN FC

Superproducción en cuarta catalana

En un campo que todavía se está reformando, fueron 500 espectadores los que se acercaron a animar a Ronin FC. Expectación por las nubes y un público entregado animando sin parar a un club con menos de dos meses de vida. Una vez finalizadas las obras, el aforo se ampliará hasta las 1200 localidades y viendo el primer partido, donde ya hay gente que se ha quedado fuera del recinto, se esperan llenos absolutos.

Pero no solo estos lo siguieron de cerca, ya que durante el partido fueron más de 20.000 dispositivos los que se mantuvieron conectados en el canal de Twitch de Ibai. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues bien, en el Municipal 25 de setembre, montaron un despliegue digno del fútbol profesional para emitirlo en directo por la plataforma de ‘streaming’.

6 cámaras y varios fotógrafos repartidos por el campo para poder ofrecer el mejor contenido posible. Ibai comentaba que este proyecto "también está enfocado a est. Lo grabamos todo para poder compartirlo en todas las redes. El seguimiento ha sido una locura y agradezco a todo el mundo el apoyo”.

Incluso él mismo aprovechó el descanso para, como pasa en el fútbol de primer nivel, entrevistar al capitán del Vallirana ‘B’ en directo para acabar de ofrecer el ‘pack’ completo. Predisposición total de los dirigentes y jugadores del club rival, quienes comentaban que están encantado con su aterrizaje en la división. También habló con sus propios jugadores y el entrenador tras el pitido final.

Un proyecto que le ayuda a volver a conectar: “Veremos donde llegamos”

Personalmente explicaba que: “Me hace conectarme mucho con algo que estaba un poco desconectado. Ir a los campos, conectar con la realidad y vivir la que se lía. Estoy acostumbrado a hacerlo todo online y aquí realmente voy yo al campo, me meto en el banquillo, los pueblos, hay avalanchas en el campo. Estar en muchos pueblos porque he estado viajando con el equipo durante la pretemporada y me hace feliz de alguna manera ver ese contacto real con la gente. Es bonito también de ver. Me recuerda a mis inicios.

A nivel futbolístico, sobre el equipo destacó que: “Creo que tenemos capacidad, con los jugadores que tenemos ahora mismo, para subir unas cuantas categorías. Aunque a partir de dos, tres categorías ascendidas, es difícil saber a dónde podemos llegar. A mí me encantaría llevarlo hasta el final. Hasta donde se pueda”.

“Obviamente, si este proyecto se hace muy grande, en algún momento necesitaré ayuda, porque ahora mismo nuestro equipo lo gestionamos entre dos personas. Entonces, entiendo que si es un equipo que de repente compite en tercera o segunda RFEF, evidentemente esto se habrá dimensionado tanto que necesitaré ayuda. Pero seguro que hay alguien que en algún momento nos puede ofrecer una oportunidad de inversión para el club. Si compites en Segunda RFEF el presupuesto es diez veces más del que es para cuarta Catalana. No lo sé. De momento, vamos a intentar ascender cada año y cuando esto se haga gigantesco, si es que pasa, lo valoramos”.