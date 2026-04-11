Ibai Llanos tiene a tocar el objetivo con su Ronin

Ibai Llanos inició esta temporada el proyecto de crear su propio club. Lo llamó Ronin FC y empezó desde lo más bajo del fútbol catalán, en cuarta catalana. Con el objetivo claro de ir ascendiendo categorías ya desde el principio, creó un bloque sólido de jugadores que participaban en la Kings League con su otro club, Porcinos FC, y que a su vez contaban con gran experiencia en el fútbol tradicional.

"Si no subimos, será un fracaso", explicaba a SPORT Narcís Barrera, entrenador del equipo, después de la primera jornada del campeonato. Tras esa jornada inicial se esperaba un 'paseo' de Ronin, pero con el transcurso de las semanas, esa superioridad demostrada se topó con un muy acertado Juventud 25 de Septiembre, quienes también iniciaron su temporada con un pleno de victorias que se rompió con una derrota en el enfrentamiento directo, algo que también sucedió este sábado.

Y es que este 11 de abril se daban cita ambos en Rubí, en el campo que además comparten, para celebrar el segundo encuentro de la campaña. Como ya pasó en el primero, los de Ibai Llanos lograron imponerse con comodidad, demostrando que, pese a que son el rival más duro de la competición, siguen estando muy lejos de su nivel.

El once de Ronin FC en el debut con goleada ante el Vallirana / RONIN FC

A UNA VICTORIA DEL ASCENSO

Cómodo 0-4 que les permite sumar su victoria 23 en 23 encuentros para quedarse a tan solo tres puntos de lograr el ansiado ascenso. Los goles del excanterano azulgrana Josimar Quintero, David Soriano, Roger Carbó y David Cárdenas le permiten al club del streamer ganarse la subida a tercera catalana, en su primer año de historia, el próximo sábado 18 de abril ante el Casablanca FC 'B'.

UNA CAMPAÑA ESPECTACULAR

Lo cierto es que Ronin ha ido encadenando goleadas prácticamente sin despeinarse. Con un equipo creado precisamente para ello, son 147 los tantos que ha sumado en las 23 jornadas disputadas, lo que da una media escandalosa de 6,4 goles por encuentro. Una auténtica barbaridad.

Pero no solo destacan por su potencial ofensivo, y es que en defensa, los de Narcís Barrera han logrado construir un muro prácticamente indestructible con el que solo han encajado 7 goles en lo que llevamos de temporada.

VAN A POR MÁS

En declaraciones para SPORT, el mismo Ibai ya apuntó que el proyecto está creado para seguir escalando divisiones: "Creo que tenemos capacidad, con los jugadores que tenemos ahora mismo, para subir unas cuantas categorías. Aunque a partir de dos, tres categorías ascendidas, es difícil saber a dónde podemos llegar. A mí me encantaría llevarlo hasta el final. Hasta donde se pueda”.