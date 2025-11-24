KINGS LEAGUE
Ibai y Guanyar conquistan Europa: Porcinos, campeón de la Kings Cup Europe
Porcinos FC se coronó campeón de la primera Kings Cup Europe tras un partido vibrante en el Cupra Arena
Europa ya tiene rey. Porcinos FC se ha proclamado campeón de la Kings Cup Europe tras imponerse a FC Caesar en la final definitiva disputada en Barcelona, un choque inolvidable que terminó 7-4, con gol decisivo de Nadir en un Cupra Arena completamente entregado.
Fue la última parada de un viaje que comenzó en Alemania, siguió con un decisivo golpe de autoridad italiano… y culminó con los de Ibai Llanos y Guanyar levantando la primera corona europea del Universo Kings.
Barcelona decidió al rey
Barcelona vivió una noche épica. La tercera final tuvo de todo: tensión, momentos de brillantez, intervenciones decisivas por parte de Dani Perez y un gol de Nadir Louah que terminó siendo clave para que Porcinos FC levantara la corona.
Dani Pérez abrió la final con un doblete fulminante en los primeros minutos para poner en ventaja a Porcinos, justo después de que Nicola Cutrignelli respondiera al primer tanto del guardameta. Edgar Álvaro amplió la renta con el 3–1 en una primera parte eléctrica que dejó claro que el equipo español había salido a por la corona.
La Porcineta mantuvo el mando en la segunda mitad: el doblete de Álex Guti, el tanto de Guanyar y el gol definitivo de Nadir Louah fueron suficientes para contrarrestar el doblete de Nicola Loiodice, que mantuvo la tensión hasta el último suspiro. Porcinos cerró así una noche inolvidable, levantando la primera Kings Cup Europe de la historia.
