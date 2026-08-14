Ibai Gómez (36 años) desvela los hábitos de Marcos Llorente que le cambiaron la vida: "Yo utilizaba Fairy y cuando fui a su casa vi que usaba productos ecológicos"

La anécdota doméstica que comparte Ibai Gómez en el podcast 'Los Fulanos' funciona como punto de partida de una transformación profunda.

"Yo utilizaba Fairy, y un día cuando fui a casa de Llorente vi que usaba productos ecológicos", recuerda el exfutbolista, que sitúa aquel momento en 2016, cuando coincidió con Marcos Llorente en el Alavés. A partir de esa visita, Ibai Gómez empezó a revisar su alimentación, su descanso, sus rutinas de entrenamiento y hasta los productos que utilizaba en casa.

La disciplina de Llorente: un impacto inmediato

Cuando llegó al Alavés, Ibai se encontró con un Llorente de 21 años cuya exigencia física destacaba incluso en un vestuario profesional. "Físicamente pasaba por encima de todos", afirma. El madrileño entrenaba por las tardes con un preparador físico, algo que Ibai nunca había visto. Esa disciplina despertó su curiosidad y dio pie a una relación que terminó influyendo en su vida dentro y fuera del campo.

Marcos Llorente con Ibai Gómez / Archivo

Uno de los hábitos que más le sorprendió fue el ayuno. Llorente acudía a entrenar sin desayunar y Ibai Gómez quiso entender el motivo. "Me empezó a explicar qué tipo de alimentos comer para poder hacer ayuno", recuerda. Lo aplicó durante sus últimos siete meses como futbolista y asegura que le funcionó.

La influencia de Llorente también se trasladó a la dieta. Ibai eliminó el gluten, los productos procesados y el azúcar. El cambio, según explica, fue notable a nivel muscular y en su relación con las lesiones. "Mejoré mucho", afirma. Aunque introduce una cautela: "Nadie te asegura que no te lesiones, pero disminuye la probabilidad".

El detalle del Fairy y la revisión de la vida cotidiana

El episodio del detergente resume hasta qué punto la influencia de Llorente alcanzó aspectos que parecían irrelevantes. Ibai empezó a fijarse en los productos ecológicos que utilizaba su compañero y modificó también sus costumbres domésticas. No se trataba solo de entrenar más o comer mejor, sino de revisar toda la rutina diaria.

Ibai Gómez también reflexiona sobre la suplementación y la exigencia del deporte profesional. Su conclusión es contundente: "El deporte de élite no es salud". Sabe que defender ciertas ideas genera rechazo: "Hay que trabajar la mente para saber que te van a dar de hostias".

Marcos Llorente y Ibai Gómez / Archivo

Ha recibido críticas por su manera de entender la salud y el rendimiento. "Me han llamado de todo" admite. Pero ahora concede menos importancia a esas opiniones gracias a los mensajes de personas que aseguran haber cambiado sus hábitos gracias a él.

Ritmos circadianos y descanso: una transformación radical

Su cambio también afectó a los horarios. "Antes cenaba muy tarde; ahora solo lo hago en horarios de luz", explica. La atención a los ritmos circadianos se convirtió en un pilar de su rutina. Antes tenía problemas para dormir y utilizaba la televisión como somnífero. Ahora asegura descansar mucho mejor.

La luz artificial también forma parte de su nueva vida: ha incorporado la luz roja y utiliza gafas naranjas y rojas para controlar la exposición lumínica.

Marcos Llorente, Ibai Gómez y sus novias Paddy y Íngrid / Archivo

El sol ocupa un capítulo importante de su relato. Ibai diferencia la exposición según el lugar y la intensidad. "No puedo ir a Las Palmas y ponerme al sol como en Bilbao", afirma. Evita las horas centrales y recuerda que en 2016 sufrió un melanoma pese a usar protección desde niño.

Actualmente no utiliza crema solar, aunque insiste en que no recomienda a nadie seguir su ejemplo. Su método consiste en exponerse en las primeras o últimas horas del día, aumentando progresivamente el tiempo y retirándose cuando aparece enrojecimiento.