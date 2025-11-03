Iago Aspas anuncia los fichajes de Ántoni Daimiel y Guille Giménez para LaLiga

Después de casi tres décadas poniendo voz al mejor baloncesto del mundo, Antoni Daimiel y Guille Giménez han cerrado una etapa histórica como narradores de la NBA en España. La pérdida de los derechos de retransmisión por parte de Movistar Plus+, ahora en manos de DAZN y Amazon Prime Video, marca el fin de una era que comenzó en 1995. Durante todos esos años, ambos periodistas se convirtieron en una referencia para los aficionados al deporte norteamericano.

El vínculo de Daimiel y Giménez con el baloncesto fue mucho más que profesional: su estilo cercano, su humor y sus madrugadas de retransmisiones dejaron huella en varias generaciones de seguidores. Sin embargo, lejos de despedirse de la televisión, los dos comunicadores afrontan un nuevo reto dentro de Movistar, donde formarán parte de la cobertura de LaLiga.

La apuesta de Movistar

La cadena ha decidido apostar por ellos en su nueva estrategia deportiva, centrada en reforzar el área de fútbol. Desde esta misma jornada, la icónica pareja narrador–comentarista pasará a relatar un encuentro por semana en el dial 57 de Movistar, dentro del formato de multicámara. Su estreno no podría ser más atractivo: el Celta de Vigo-FC Barcelona, que se disputará el domingo a las 21:00.

El anuncio del cambio de rumbo se realizó mediante un divertido vídeo inspirado en la película Los lunes al sol, con la participación especial de Iago Aspas, capitán del Celta. En la pieza, el futbolista bromea con los periodistas al preguntarles: “Hey, ¿qué tal, no tenéis nada? ¿Y comentar LaLiga?”, a lo que Guille responde: “¿En el dial 57?”. Aspas, sin dudarlo, remata la escena con un contundente: “Contratados”, respondía el capitán del Celta de Vigo.

El canal de multicámaras, habitualmente presentado por figuras reconocidas o creadores de contenido, gana así el carisma y la experiencia de dos de los comunicadores más queridos del panorama deportivo español. La idea es ofrecer una narración distinta, cercana y con el sello personal que Daimiel y Giménez siempre han aportado.

Daimiel y Guille rechazaron ofertas

Su despedida de la NBA, aunque emotiva, no estuvo exenta de oportunidades. Según fuentes del Confidencial Digital, tanto DAZN como Amazon Prime Video contactaron con Daimiel para ofrecerle un puesto como narrador de baloncesto. Sin embargo, las propuestas no terminaron de convencerle ni por condiciones ni por proyecto. “Salvo sorpresa de última hora, se quedará en Movistar”, detallan dichas fuentes.

De hecho, las negociaciones con Amazon, que se iniciaron a través de Mediapro en agosto, apenas progresaron, y la propuesta de DAZN, que llegó en septiembre, no alcanzó las expectativas del periodista. A pesar de ello, Daimiel y Giménez no han perdido el entusiasmo ni la química que los caracteriza y han recibido su nueva misión como una “pretemporada” en un terreno diferente: el fútbol.

Movistar confía en que su estilo ameno, su complicidad y su credibilidad logren conectar también con los aficionados al fútbol. El próximo Celta-Barça será un partido especial.