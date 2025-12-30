La IA lo tiene todo decidido: Champions, Mundial, Liga y Copa… y el Barça dará mucho que hablar

El fútbol ya tiene sus predicciones, y esta vez no vienen de analistas humanos, sino de la inteligencia artificial. Según un algoritmo desarrollado por expertos en datos deportivos, los resultados de las principales competiciones de 2026 podrían estar más claros de lo que imaginamos.

Durante la emisión de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, se dieron a conocer estos pronósticos sobre los principales campeones y figuras del deporte para el año 2026.

Según el algoritmo, el Arsenal tiene un 23% de probabilidades de ganar la Champions League, mientras que la selección española se perfila como favorita para conquistar el Mundial 2026, con un 17 % de posibilidades.

En el fútbol español, la IA coloca al Barcelona como el gran protagonista: se estima que ganará La Liga con un 60% de probabilidad y también la Copa del Rey con un 35%, lo que lo consolidaría como el equipo más destacado de la temporada.

Más allá del fútbol, la inteligencia artificial también ha hecho sus pronósticos en otros deportes: Carlos Alcaraz conseguiría un Grand Slam durante 2026, y Fernando Alonso sumaría una victoria en la Fórmula 1.

Los responsables del sistema explicaron que estas predicciones se basan en datos históricos, rendimiento actual y análisis estadístico de jugadores y equipos, aunque advierten que tanto el fútbol como otros deportes siguen siendo impredecibles.