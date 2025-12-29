El 'humilde' autorregalo de Victor Osimhen por su cumpleaños durante la Copa de África: Una cadena de más de medio millón

El delantero Victor Osimhen está disputando la Copa África con su selección, Nigeria, que además es una de las aspirantes a relevar el último campeonato conseguido por Costa de Marfil, precisamente contra los 'Súper Aguilas'.

Hasta el momento han conseguido imponerse en los dos partidos que han jugado, contra Tanzania y Túnez, y este martes 30 de diciembre disputarán su último encuentro de la fase de grupos ante Uganda, aunque ya tienen la clasificación asegurada para los octavos de final al pasar en primera posición.

Osimhen es el 'hombre gol' de esta edición de la Champions League / AP

Mientras, el delantero del Galatasaray ha celebrado su cumpleaños, este lunes 29, y lo ha hecho con una espectacular cadena de más de 630.000 euros y muchos brillantes. Para ser exactos, la pieza cuenta con 14.000 piedras que suman un total de 986 quilates para conformar una joya de casi un quilo y medio, completamente personalizada, encargada al joyero Benny The Jeweler.

La cadena, de forma cuadrada, está compuesta por dos partes diferenciadas. La delantera luce una cabra precedida de las iniciales y el número del ex del Nápoles, 'VO9', en una clara alusión al acrónimo del 'Mejor de todos los tiempos', 'GOAT' en inglés, mientras que en la parte inferior luce una representación de la bandera nigeriana hecha en oro verde y con el nombre de su hija, 'Hailey', superpuesto.

En la parte trasera se encuentra la firma del autor y que ha dado a conocer la cadena con un vídeo en su perfil en Instagram, además de las siglas 'MVP', mientras que la cadena luce pequeños balones de fútbol que también aparecen en el fondo de la joya.

La carrera de Osimhen, sin embargo, no brilla tanto como su autorregalo y está lejos de los focos que acaparó durante su mejor temporada en Italia. En la presente copa africana suma un gol y una asistencia, mientras que con su club acumula seis tantos en 12 partidos de la Süper Lig turca y otros seis en tan solo cuatro encuentros de Champions League, donde sí que ha destacado.

Sin embargo, según el portal especializado en valor de jugadores Transfermarkt, actualmente registra 75 millones de euros, mientras que en su año dorado llegó a costar 120 millones, un precio reservado para los grandes delanteros en Europa.

Lo cierto es que el nigeriano todavía tiene tiempo de regresar a algún gran club del continente ya que cumple tan solo 28 años y todavía le queda mucho fútbol por delante.