Human Rights quiere evitar que el Mundial sea una trampa para latinos: "Es fútbol, no una operación de control migratorio"

Ya solo quedan unos pocos meses para que empiece el Mundial de 2026. Canadá, Estados Unidos y México serán los anfitriones de la vigésimo tercera edición, que marcará un antes y un después en la historia del torneo: será la primera con 48 participantes. La expectación es máxima, no solo por las ganas de volver a disfrutar de una de las competiciones más apasionantes del deporte, sino también porque el evento despierta varios interrogantes de peso.

Uno de ellos lo ha puesto sobre la mesa Human Rights, que advierte de que el próximo Mundial puede convertirse en una situación de riesgo para los aficionados latinos en Estados Unidos. Consideran que las posibles redadas podrían derivar en deportaciones masivas y han contactado con la FIFA para abordar el asunto, aunque sin mucho éxito.

La petición de Human Rights a la FIFA

Human Rights basa su advertencia en que Estados Unidos realiza redadas frecuentes a través del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Entre enero y octubre, este organismo ha detenido a más de 90.000 personas en los estados donde se disputarán partidos de la Copa del Mundo. Katherine La Puente, coordinadora sénior de la organización, señaló que "la ICE, desde que Trump fue elegido presidente de EE. UU., ha aumentado drásticamente el número de arrestos".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

También destacan que Donald Trump firmó hace unos meses una nueva ley que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irak y Haití, dos de las 48 selecciones que disputarán el Mundial. "En mayo nos pusimos en contacto con la FIFA, expresamos nuestras preocupaciones y se nos indicó que se harán exenciones para las familias, pero no para los aficionados de estos países", comentó La Puente en referencia a la citada ley.

Esa misma lista de 12 países se amplió meses más tarde hasta superar los 30. Costa de Marfil y Camerún, incluidos posteriormente, también participarán en el Mundial. Sus aficionados, al igual que los de Irak y Haití, tendrán vetada la entrada al país.

Estamos pidiendo a la FIFA que exija a las autoridades de Estados Unidos que no utilicen los eventos del Mundial para aplicar las leyes de inmigración Katherine La Puente — Coordinadora sénior de Human Rights

"Estamos pidiendo a la FIFA que exija a las autoridades de Estados Unidos que no utilicen los eventos del Mundial para aplicar las leyes de inmigración. El Mundial debe ser una celebración del fútbol, no una operación de control migratorio", añadió La Puente al explicar las demandas de Human Rights a la FIFA.

Presentan una demanda "histórica" contra Trump por las redadas migratorias en Los Ángeles / EFE

El Mundial de Clubes, celebrado hace unos meses también en Estados Unidos, se disputó bajo un clima de tensión por la posibilidad de redadas. En foros digitales como Reddit, usuarios latinos residentes en el país preguntaban sobre la conveniencia de acudir a lugares donde se extremó la seguridad, en plena ola de redadas contra inmigrantes en situación irregular.

Billete de avión y 3.000 euros por abandonar el país

A poco más de una semana para despedir el año, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que ofrecería 3.000 dólares a toda persona indocumentada que regresara voluntariamente a su país antes de finales de diciembre, triplicando así el incentivo económico que se concedía hasta ese momento para las salidas voluntarias de personas sin papeles.

La secretaria de Seguridad Interior de EEUU, Kristi Noem, durante una visita al centro de confinamiento terrorista de Tecoluca, en El Salvador, el pasado 26 de marzo. / ALEX BRANDON / AP

Esta medida es una muestra de las prioridades de la Administración Trump, que además asume el coste del vuelo para quienes decidan abandonar el país de forma voluntaria. El llamado "bono de salida", tal y como explicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está dirigido a personas que no han sido detenidas o que se encuentran bajo custodia, siempre que no tengan cargos penales en su contra.