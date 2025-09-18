Hugo Rama: "Siento envidia de Charlie Patiño"

Hugo Rama tuvo una salida no del todo limpia del Deportivo tras un último año con pocos minutos y tras no poder despedirse de Riazor por una decisión pendiente en torno a su renovación. Al mediapunta de Oroso le gustaría estar ahora en el lugar de alguno de sus compañeros. "Siento envidia de Charlie Patiño. No lo cambiaron, es que ahora lo ponen y antes, no. Pero los pies no fueron al gimnasio, no se los cambiaron. ¿Más cuerpo? Se ve mejor, pero era igual de bueno que ahora. Ahora juega y antes no jugaba, esto es muy fácil", razona en el podcast NVF, mientras ahonda en la situación del británico en comparación con la que vivió hace un año: "Lo siento de verdad porque él hace una pretemporada de la hostia y ahora le están dando continuidad. Yo hago una pretemporada de la hostia y el primer día contra el Oviedo, ocho minutos. El segundo día entro en el minuto 93. Si me dices que el equipo gana todos los días 5-0, te tienes que poner el chaquetón, la capucha y callar la boca. No sé, ahí. Es una cosa que voy a tener ahí la duda de por qué", cavila.

Ante el ostracismo pensó en marcharse el pasado mes de enero, pero apostó por seguir en Riazor para apurar sus opciones y porque se sentía que podía aportar y ser útil: "¿Irme en enero? Lo pensé, pero luego pensé que igual eran los últimos meses que me quedaban en el Dépor y quería estar aquí. Quería estar hasta el final y aprovechar a ver. Claro que podía renovar, pero más que eso, es que yo sentía que podía ser útil para el equipo. En los entrenamientos me sentía bien, los compañeros también se extrañaban", razona y prosigue: "Me mete (Gilsanz) un día en Oviedo. En cinco minutos doy una media asistencia y voy entrando. Yo me sentía bien, no puedo explicar lo que pasó el año pasado. No dependía de mí. Trabajé para jugar, estaba para jugar. La directiva también me decía que no lo entendía del todo. No me puedo reprochar nada. Tenía pubalgia, jugaba con pubalgia. El día del Granada llevo un golpe, pero para llegar al Elche, que sentía que era mi último día, mi despedida, entreno con dolor. Veo la despedida de Pablo y Jaime. No voy a decir cosas porque sí que sería rajar mucho. Hay cosas que no entiendo, porque soy de la casa, soy gallego, soy del Dépor. Hay cosas que van más allá del fútbol", cuenta tocado: "Dejas despedirse a Jaime y a Pablo Martínez, que era merecido, y yo una despedida de mierda. Un post de instagram... ".

El ex del Oviedo arroja luz sobre algunos detalles de una renovación que se acabó frustrando. "Después del partido del Elche tenemos una reunión. Hasta donde yo tenía entendido el club me quería renovar, pero (Fernando) Soriano no quería. Era él el que hacía la plantilla y ya está. Me da rabia porque me lo puedes decir la semana del Elche y me despido en el campo", apunta un jugador que considera que el Dépor tiene "un equipo de locos, porque todo lo que añadieron...".

Vía: La Opinión A Coruña