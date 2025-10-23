Los horribles comentarios a Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, embarazada de siete meses, por su rutina fitness

La felicidad llegó a la casa de Julián y Emilia. El delantero del Atlético de Madrid y de la selección argentina confirmó a la prensa el pasado 22 de junio que estaba esperando un hijo junto a María Emilia Ferrero, su pareja. “Yo no dije nada”, comenzó Julián, en la rueda de prensa previa al partido contra Botafogo del Mundial de Clubes. Ante la sorpresa, el delantero cordobés siguió: “Si, voy a ser papá. Todavía no anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí...”, afirmaba.

Aunque aún no han revelado el sexo del bebé, sí adelantaron que el embarazo avanza con normalidad y que la llegada del pequeño o pequeña está prevista para la primavera de 2026. Familiares y amigos llenaron las redes sociales de mensajes de cariño y felicitaciones, celebrando la nueva etapa que comienza para ambos. “Va a ser un bebé muy querido”, comentan quienes los conocen de cerca.

Criticada por su rutina

Con esta noticia, Julián y Emilia se preparan para asumir uno de los desafíos más emocionantes de la vida: ser padres por primera vez. Pero en las últimas semanas, Emilia Ferrero ha estado sorprendentemente cuestionada por un aspecto de su vida privada: los entrenamientos. La mujer del futbolista compartió imágenes de sus ejercicios, mientras atraviesa su séptimo mes de embarazo junto a Julián Álvarez, y las críticas no tardaron en llegar.

"Salieron a matarla porque decían con qué necesidad tiene que hacer un entrenamiento tan fuerte a los 7 meses de embarazo", contó la periodista sobre los comentarios que circularon en redes sociales.

Entre los mensajes más contundentes, varios usuarios expresaron su preocupación: “¿Levantar pesas así es bueno para el bebé?” o “Ay, qué miedo, estas mujeres embarazadas que hacen gimnasia”. Otros incluso la tildaron de irresponsable por “priorizar la estética antes que el cuidado”.

Según afirmó Scalora, comediante argentina, explicó que realiza un tipo de entrenamiento avalado por sus médicos y adaptado a su estado, asegurando que en ningún momento pondría en riesgo a su bebé ni su salud. "Uno lo ve y te shockea, te dan ganas de decirle ‘sentate y comé un muffin’", bromeó Scalora sobre la reacción general, dando cuenta del revuelo que despertaron las imágenes de la futura mamá.

Emilia Ferrero aclaró el tema

Frente a los cuestionamientos, Emilia decidió responder y quitarle hierro al asunto. Ante la avalancha de comentarios, Emilia decidió responder con calma y despejar dudas. En un comentario de Instagram aclaró: “Estoy en un gimnasio especializado para embarazadas. Son todos ejercicios que pueden hacer las embarazadas”.

La futura mamá y el futbolista confirmaron el embarazo en abril con un posteo tierno que decía: “Foto oficial del nuevo equipo titular: papá, mamá, Tarzán y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices!”. Desde entonces, la pareja se mostró unida y enfocada en la llegada de su hijo.