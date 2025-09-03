Horas decisivas por el fichaje de Darko Brasanac al Málaga CF

Al Málaga CF le hace falta un centrocampista para completar la plantilla y ya hay un elegido: Darko Brasanac. El futbolista serbio es el nombre con el que negocia el club de Martiricos en la agencia libre para sustituir a Luismi en la medular y las conversaciones han entrado en una fase decisiva, pudiendo ser oficial en los próximos días o incluso horas, ya que el objetivo es cerrarlo esta semana para que Sergio Pellicer pueda contar con él cuanto antes.

Según adelantó Málaga Hoy y ha podido confirmar La Opinión de Málaga, hay un principio de acuerdo entre el Málaga CF y los agentes del futbolista para hacer realidad cuanto antes la operación. Después de que se cayera la apuesta de Unai Vencedor, Loren Juarros ve con buenos ojos la incorporación de Brasanac y el centrocampista serbio también considera que Martiricos es un buen paso en el tramo final de su carrera -33 años-.

Cuestión de horas

No obstante, más allá de los últimos flecos de cualquier negociación, tan solo falta el sí definitivo del jugador. Es cuestión de horas o de muy pocos días que Brasanac deje de pertenecer a la agencia libre, pero lo cierto es que Loren Juarros, que aseguró en rueda de prensa que no había novedades, podría comparecer este jueves con el acuerdo ya cerrado o incluso anunciado. No es el Málaga CF el único club interesado, sí el que lidera la carrera y por el que el futbolista ha expresado mayor deseo.

Además, el serbio llegará con una rebaja salarial con respecto al Leganés en Primera División. El club blanquiazul, ya con el límite salarial prácticamente consumido, ha podido recurrir al 80% del sueldo de Álex Pastor después de su grave lesión y el tema económico, que podía haber sido un punto importante de conflicto, ha sido solventado con facilidad.

Paso por España

Así, todo apunta a que Darko Brasanac continuará en España un año más. Comenzó su carrera en en el Partizán y en el Smederevo 1924 hasta que en 2016 inicia su periplo por LaLiga. Lo hizo en el Real Betis en la temporada 2016/17. Enlazó dos campañas como cedido en el Alavés y en el Leganés y ya en 2019 dio el salto al Osasuna, ya en propiedad. Vistió de 'rojillo' hasta el mercado de invierno de 2024 para arrancar su segunda etapa en el equipo madrileño. Ascendió entonces como 'pepinero', en su único paso por Segunda División, y este verano, tras el descenso, quedó libre.

El Málaga CF apunta a ser su nuevo destino después de 211 partidos en la máxima categoría y 24 más en Copa del Rey. No cumple con el mismo perfil que Luismi, pero sí es un centrocampista de corte similar que puede ayudar en facetas muy necesarias. A sus 33 años aportará experiencia al vestuario y puede ser uno de los líderes en el terreno de juego.

La última pieza

Antes, debe dar el sí definitivo a la operación para que se complete toda la documentación y el fichaje de Darko Brasanac pueda ser una realidad cuanto antes. Así terminaría un mercado de fichajes que empezó con una muy buena nota de Loren Juarros y que termina más tarde de lo esperado, pero con una respuesta muy necesaria para sumar una nueva pieza en el centro del campo.