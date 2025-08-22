Horarios, servicios, transporte y recomendaciones para acudir este sábado al Ibercaja Estadio

Después de las dos pruebas de pretemporada ante el Mirandés y el Huesca, el Ibercaja Estadio se estrena esta noche en partido oficial de Liga. El Real Zaragoza recomienda a sus aficionados llegar con tiempo al recinto para evitar aglomeraciones, ya la afluencia esperada esta noche ante el Andorra (21.30 horas) es mucho mayor que en la de los partidos de preparación. El parking de pago estará abierto desde tres horas y cuarto antes del choque (18.15) y solo podrán acceder quienes hayan adquirido el abono para aparcar por 150 euros. Se han agotado las plazas del parking norte (437) y quedan libres en el sur (1.145 en total) que se pondrán a la venta el lunes. Empleados del club controlaran los accesos con PDA.

Fuera del recinto de Ibercaja Estadio habrá una zona de aparcamiento gratuito para motocicletas, bicicletas y patines. Además, el servicio público de Bizi Zaragoza está ubicado junto a la parada del tranvía.

Quienes deseen acceder en transporte público verán reforzada la línea del tranvía, que llegará a duplicar unidades en las horas punta. Además, desde dos horas antes y hasta dos horas después del encuentro circularán las lanzaderas EM1 y EM2, a las que solo se puede subir en los terminales de ambos sentidos. Por el contrario, se puede bajar en cualquiera de las 3 paradas de cada línea.

"Recomendamos acudir al recinto con tiempo, con el fin de favorecer un tránsito fluido y evitar aglomeraciones. Tanto el Parking Norte como el Parking Sur, a los que se accede desde la Ronda de Boltaña, estarán abiertos desde las 18.15", señaló la propia entidad.

Para hacer tiempo antes del choque estarán abiertas tanto la tienda oficial del club, que se encuentra en la esquina donde se ubican las taquillas, como los distintos bares alrededor del estadio y la Fan Zone, que estará disponible desde las 18.30 horas con la música de DJ Alvin amenizando la tarde.

El partido contará con varios momentos emotivos tanto antes del pitido inicial como en el descanso. La Selección de Aragón campeona de la Copa de Regiones de la UEFA hará el saque de honor previo, en reconocimiento a su gran torneo en San Marino, mientras que, en el descanso, la familia de Manolo Villanova recogerá en su nombre la insignia de oro del club, agradeciendo su infatigable labor y compromiso, sus valores y legado zaragocista para futuras generaciones.