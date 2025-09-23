Horarios de las jornadas 7 y 8 en Liga F para el Dépor Abanca

El Dépor Abanca tendrá dos partidos consecutivos como local en octubre. Primero, en la jornada 7, recibirá al DUX Logroño el sábado 11 a las 19.00. Una semana después jugará en casa el domingo 19 de octubre frente al Atlético de Madrid. Ambos duelos se podrán ver a través de DAZN y se disputarán en Riazor. Será la última fecha antes del parón de selecciones de octubre.

Doble jornada consecutiva para un Dépor Abanca que tendrá tres de sus cuatro partidos en Riazor el próximo mes. El equipo que dirige Fran Alonso es noveno clasificado con cinco puntos, cuatro por encima de Eibar y Levante, quienes marcan la zona roja con uno. Este fin de semana disputará la quinta jornada ante el Madrid CFF en casa, iniciando un mes clave para el primer tramo de la temporada. Solop tendrá, el cinco de octubre, una salida.

La Liga F ha hecho oficiales los horarios para las jornadas 7 y 8, que preceden al parón de octubre. El Deportivo recibirá en casa, el día 11 a las 19.00, al DUX Logroño. Una semana después, el domingo, recibirá al Atlético de Madrid a las 12.00, el domingo 19 del mismo mes. No volverá a jugar hasta el 2 de noviembre, en Ipurua, ante el Eibar, y después tendrá una salida más, contra el FC Barcelona.

Vía: La Opinión A Coruña