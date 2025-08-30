Horario y dónde ver por TV el UD Las Palmas-Málaga CF de LaLiga Hypermotion

El Estadio de Gran Canaria se prepara ya para recibir la visita del Málaga CF, que viaja a Las Palmas con el deseo de sacar un buen resultado ante uno de los firmes candidatos al ascenso a Primera División. Los de Martiricos han cuajado un buen comienzo de año en su estadio, sumando cuatro puntos de seis posibles, pero sufriendo dolorosas pérdidas en forma de lesiones.

El encuentro ante los canarios será el primero sin Álex Pastor que, tras sufrir una triada en su rodilla derecha durante un entrenamiento, se perderá lo que resta de temporada. Su lesión se suma a la de Luismi, lo que obligará a Sergio Pellicer a reinventarse sin dos de sus jugadores clave. Mientras, el club sigue en búsqueda de algún refuerzo en las últimas horas del mercado de fichajes.

Horario UD Las Palmas-Málaga CF

El partido correspondiente a la jornada 3 de la categoría de plata se celebrará este domingo 31 de agosto, a partir de las 19.30 horas. El encuentro será el primer compromiso como visitante del Málaga CF en la presente Liga Hypermotion, después de haber recibido en La Rosaleda a Eibar y Real Sociedad B en las dos primeras jornadas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra en el Estadio de Gran Canaria.