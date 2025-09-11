Horario y dónde ver por TV el SD Huesca-Málaga CF de LaLiga Hypermotion

Plagado de lesiones de jugadores importantes y muy pendiente de los últimos percances físicos que pueden alterar aún más el próximo once titular, Sergio Pellicer afronta un fin de semana de puzzle. El Málaga CF, con más dudas que certezas, visita al Huesca en El Alcoraz con el objetivo de dar continuidad a esa racha invicta en este inicio de LaLiga Hypermotion que ha dejado tan buenas sensaciones.

El equipo blanquiazul se traslada este fin de semana a un estadio en el que aún no sabe lo que es ganar. Cuatro partidos ha disputado en el Alto Aragón y el balance, además, es de cero goles. Adrián Niño, Rafa y Chupete han alimentado la eficacia ofensiva, y ahora afrontan un duro reto, a la espera de que otros jugadores empiecen a engrosar sus estadísticas anotadoras. El que no estará es Sergio Enrich, expulsado en la derrota contra el Ceuta (2-1).

Horario SD Huesca-Málaga CF

El partido correspondiente a la jornada cinco de la categoría de plata se celebrará este sábado 13 de septiembre, a partir de las 18.30 horas. Joaquín Muñoz vuelve a El Alcoraz, la que fue su casa hasta hace unos meses cuando aceptó la oferta del Málaga CF para regresar a su tierra.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.