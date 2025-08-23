Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-Real Sociedad B de LaLiga Hypermotion

Empezó la Feria de Málaga el pasado sábado con el estreno de La Rosaleda ante la SD Eibar y terminará este domingo, también en el estadio de Martiricos, con el Málaga CF-Real Sociedad B. Entre medias, una semana de fiestas y celebraciones, pero también de malas noticias como la lesión de Luismi y el anuncio de Kike Pérez de que no llegarán más incorporaciones, salvo que llegue algún patrocinador que permita aumentar el límite salarial.

Porque la baja del centrocampista gaditano es el epicentro del segundo partido de los de Sergio Pellicer. ¿Quién va a ejercer de pivote? ¿Cómo se va a recomponer el equipo sin uno de sus pilares sobre el terreno de juego? Pese a todo, el Málaga CF ya demostró dar continuidad a esas buenas sensaciones en pretemporada sin Luismi y ahora tendrá que hacerlo para conseguir la primera victoria en competición oficial.

Horario Málaga CF-Real Sociedad B

El partido correspondiente a la jornada 2 de la categoría de plata se celebrará este domingo 24 de agosto, a partir de las 21.30 horas. El encuentro no solo cerrará por todo lo alto la Feria de Málaga, sino que también servirá para despedir un mes en el que La Rosaleda ha sido gran protagonista con hasta tres encuentros: Betis, Eibar y ahora el Sanse.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.