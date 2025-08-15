Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-SD Eibar de LaLiga Hypermotion

Apenas quedan unas horas para que el balón de fútbol vuelva a rodar, para que dé comienzo LaLiga Hypermotion con 22 equipos a la espera de cumplir sus objetivos. Más de dos meses después de aquel empate ante el Burgos (2-2) que dio por finalizada la campaña 2024/25, el Málaga CF vuelve a disputar competición oficial y lo hará en La Rosaleda.

Los de Sergio Pellicer recibirán a un siempre combativo Eibar, que será la primera prueba real de este 'nuevo' equipo que tan buenas sensaciones ha dejado durante la pretemporada. Ahora llega la hora de la verdad. También será el primero de los tres choques ligueros de este mes de agosto, en el que el Málaga CF disputará sus dos primeros encuentros en condición de local.

Horario Málaga-Eibar

El encuentro inaugural para Málaga y Eibar del curso 25/26 de la Liga Hypermotion se celebrará este sábado, 16 de agosto, a partir de las 19.30 horas. Un horario bastante controvertido por las altas temperaturas que se esperan en la capital de la Costa del Sol a esa hora de la tarde en pleno comienzo de la Feria.

ferUnas previsiones que sí que han obligado a modificar algunos horarios en el resto de partidos de esta primera jornada, y que ha afectado al cruce entre Huesca y Leganés de este domingo, que ha atrasado su hora prevista para el arranque del choque a las 21.30 horas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras muchas.

