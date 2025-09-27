Horario y dónde ver por TV el Burgos CF-Málaga CF de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF emigra un par de semanas lejos de La Rosaleda para adentrarse de lleno en un calendario de mucha altura: campos 'malditos', rivales colocados en las primeras posiciones... y todo ello en un momento en el que Sergio Pellicer ha perdido a pilares del once inicial por lesión, además de la convocatoria internacional de Izan Merino en el Mundial sub-20. Este fin de semana, por lo pronto, toca El Plantío.

El conjunto de Martiricos se cita con un campo en el que no sabe lo que es ganar, tampoco con la denominación de CD Málaga. La maldición continuó hace un par de semanas en Huesca, con una derrota muy dolorosa en el último minuto del descuento, y el equipo blanquiazul necesita darle la vuelta a la historia con un triunfo que le recargue de moral y de puntos tras tres encuentros consecutivos sin ganar.

Horario Burgos CF-Málaga CF

El partido correspondiente a la jornada siete de la categoría de plata se celebrará este domingo 28 de septiembre, a partir de las 16.15 horas. Adrián Niño ha sido la última baja confirmada por Sergio Pellicer después de la inflamación que sufre en su tobillo el delantero. Forzó para el partido del Cádiz, pero el cuerpo técnico ha decidido darle descanso para recuperarle de cara al encuentro en Santander.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.

Vía: La Opinión de Málaga