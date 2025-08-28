Horario y donde ver por televisión el Real Valladolid-Córdoba CF de la tercera jornada de la Liga Hypermotion

El Córdoba CF disputará este sábado 30 de agosto a las 19.00 horas su tercer encuentro de la temporada y el segundo como visitante en la Liga Hypermotion de fútbol. La cita tendrá lugar ante el Real Valladolid, el actual líder de la tabla y uno de los tres conjuntos que cuenta sus dos partidos por victorias.

El partido le llega a los jugadores que entrena Iván Ania con cero puntos en la clasificación. Hasta el momento ha perdido por 2-1 ante el Sporting de Gijón y por 1-3 frente a Las Pammas en el primer choque en El Arcángel.

Adilson Mendes, lesionado de larga duración, es a día de hoy la única baja confirmada, pues esta semana han vuelto a entrenar con el grupo Dalisson, Rubén Alves y Diego Bri será duda por un problema en la espalda. Será el segundo partido de los cordobeses sin Álex Sala, traspasado al Lecce de la Serie A. Ania podrá contar con un máximo de 23 jugadores de la primera plantilla.

Un rival que aspira a volver a Primera

Los blanquiverdes se enfrentarán a un equipo que se ha reforzado este verano para luchar por el regreso a la Primera División. Pese al cambio de dueños y a su tardía entrada en el mercado, hasta el momento ha demostrado contar con una de las plantillas más competitivas de la Segunda División.

Los canales en los que puede verse el partido

Esta temporada habrá múltiples maneras de ver los encuentros en directo. Para empezar se podrán ver a través de la https://www.laligaplus.laliga.com/, el propio canal de televisión de LaLiga.

Los abonados de Movistar podrán ver todos los encuentros de la competición, ya que esta temporada han entrado en el paquete básico. El choque Real Valladolid-Córdoba CF podrá seguirse en La Liga Hypermotion TV que se encuentra en el Canal 56 de Movistar TV.

Canal Sur ofrecerá un partido cada vez que haya un abierto en el que esté en liza un conjunto andaluz. Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y Canarias también ofrecerán partidos. Gol TV ofrecerá un choque en abierto cada semana.

Los partidos podrán verse también a través de Vodafone, Orange, Dazn, Yoigo, Telecable, Prime Vídeo, Masmovil, Virgin Telco, Embou, Hits Mobile, Oceans, 7Play, Adamo y + Media.