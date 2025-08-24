Horario y donde ver por televisión el Córdoba CF-Las Palmas de la segunda jornada de la Liga Hypermotion

El Córdoba CF disputará este lunes, 25 de agosto a las 21.30 horas su segundo encuentro de la temporada y el primero en casa en la Liga Hypermotion de fútbol. La cita tendrá lugar ante la UD Las Palmas, un rival siempre de buen recuerdo, pues ante este equipo consiguió el bloque blanquiverde el último ascenso a la Primera División.

El partido le llega a los jugadores que entrena Iván Ania tras perder por 2-1 ante el Sporting de Gijón en el arranque liguero. Los cordobeses merecieron más, incluso ganar, pero dos errores defensivos en sendos saques de banda le costaron encajar los dos tantos y quedarse sin sumar ningún punto.

Adilson Mendes, lesionado de larga duración, Dalisson y Rubén Alves son las bajas por problemas físicos. Mientras, Diego Bri será duda por un problema en la espalda. Será el primer partido de los cordobeses sin Álex Sala, traspasado al Lecce de la Serie A. Si Bri no estuviera disponible, Iván Ania podría convocar a 20 jugadores de la primera plantilla para este partido.

Un rival que lucha por el regreso a Primera

Los blanquiverdes se enfrentarán a un equipo que se ha reforzado este verano para luchar por el regreso a la Primera División. El veterano Jesé y el delantero serbio Lukovic han sido algunos de sus fichajes más destacados.

El Arcángel rozará el lleno, pues el club cuenta con más de 17.000 socios y poco más de dos mil han sido las entradas que se han puesto a la venta.

Los canales en los que puede verse el partido

Esta temporada habrá múltiples maneras de ver los encuentros en directo. Para empezar se podrán ver a través de la https://www.laligaplus.laliga.com/, el propio canal de televisión de LaLiga.

Los abonados de Movistar podrán ver todos los encuentros de la competición, ya que esta temporada han entrado en el paquete básico. El choque Córdoba CF-Las Palmas podrá seguirse en La Liga Hypermotion TV que se encuentra en el Canal 56 de Movistar TV.

También Canal Sur tiene previsto ofrecer en directo el estreno como local en la Liga del Córdoba CF, que podrá verse en Canal Sur 1.

Canal Sur ofrecerá un partido cada vez que haya un abierto en el que esté en liza un conjunto andaluz. Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y Canarias también ofrecerán partidos. Gol TV ofrecerá un choque en abierto cada semana.

La Televisión Canaría igualmente ha anunciado que ofrecerá en directo el choque entre el Córdoba CF y Las Palmas.

Los partidos podrán verse también a través de Vodafone, Orange, Dazn, Yoigo, Telecable, Prime Vídeo, Masmovil, Virgin Telco, Embou, Hits Mobile, Oceans, 7Play, Adamo y + Media.