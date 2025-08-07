Horario y donde ver por televisión el Córdoba CF-Betis Deportivo

El Córdoba CF disputará este viernes, 8 de agosto, su cuarto encuentro amistoso de pretemporada. El choque tendrá lugar a las 10.00 horas en la Ciudad Deportiva de la entidad blanquiverde.

El rival será en esta ocasión el Betis Deportivo, un conjunto que milita en el Grupo 2 de la Primera Federación. El equipo que entrena Javi Medina tiene en sus filas a Elyaz Zidane, hermano del centrocampista del Córdoba CF Theo Zidane.

El filial verdiblanco cuenta con un conjunto joven, cuya principal misión es la de nutrir al primer equipo de jugadores a los entrenamientos y a las convocatorias de los partidos de Primera División cuando sea necesario. También aspira a mantenerse sin problemas en la Primera RFEF para que no haya más de dos categorías de diferencia entre ambas escuadras.

El partido será el cuarto de la pretemporada cordobesista. Anteriormente venció por 2-1 al Ittihad Riadi Tánger en Pozoblanco, perdió por 3-4 contra el Real Betis en El Arcángel y cayó por 0-3 ante el Al Arabi en Oliva.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro no podrá verse en directo en la Ciudad Deportiva, ya que se celebrará a puerta cerrada. Los aficionados cordobesistas podrán ver el partido por televisión a través de PTV Córdoba, Zapi y el canal de YouTube del Córdoba CF.