Horario y dónde ver por televisión el Andorra-Córdoba CF

El Córdoba CF de Iván Ania disputa ante el Andorra su quinto encuentro del calendario liguero en Segunda División, este domingo 14 de septiembre a partir de las 14.00 horas en el Nou Estadi Encamp, donde los blanquiverdes pretenden prolongar las buenas sensaciones tras la victoria de la pasada jornada frente al Castellón. Los encuentros de esta temporada podrán ser seguidos a través del canal LaLiga TV Hypermotion, que se encuentra ofrecido por una amplia gama de teleoperadoras y plataformas.

¿Dónde televisan los partidos del Córdoba CF?

Para seguir los encuentros del Córdoba CF en su segunda temporada consecutiva en Segunda División existen múltiples plataformas disponibles. En ese sentido, las opciones más destacadas son Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange, Vodafone, Telecable, Amazon Prime Video o varios de las empresas recogidas en el grupo MásMóvil (Yoigo, Virgin Telco, Telecable, R y Euskaltel), entre otras. En línea similar surgen otras posibilidades menores o locales, con los ejemplos de Embou, Netllar, Feber, Guuk, Tivify, 7Play, Adamo, Netllar, Oceans, Populoos o Hits Mobile. Este curso, como novedad, la autonómica Canal Sur también ofrecerá encuentros con equipos andaluces implicados, como derbis.

A nivel local, del mismo modo, PTV Telecom se presenta como otra vía atractiva a la hora de seguir los partidos del Córdoba CF durante la competición 2025-2026, a través de su plataforma Zapi (2,95 euros al mes).

¿Cuánto cuesta ver por televisión los partidos del Córdoba CF?

Las tarifas, dada la extensa nómina de ofertantes, será también variada. Por un lado, Movistar ofrece su paquete completo con todo el fútbol nacional y competición continental por 109,90 euros base al mes (diez menos de adquirirse el lote anual); Orange iguala la apuesta por algo menos, desde 108 euros al mes (por 70 en continuidad de tres meses); mientras que DAZN, que igualmente habilita otras modalidades de deportes a sus usuarios, con suscripción común por 39,99 euros al mes, añade 9,99 euros mensuales a la cuota para acceder al contenido de la LaLiga Hypermotion.

Algo menor se antojan los pagos en las diferentes empresas recogidas dentro del conglomerado del grupo MásMóvil, que durante el primer semestre de contratación ha fijado un montante de 62,10 euros cada 30 días, que se convertirán en 81,89 después del sexto mes. Vodafone, por un precio de 69,99 euros al mes, también proveerá a sus clientes los encuentros de la categoría, junto a los servicios de DAZN Total; incluso más barato pero selectivo se presenta Finetwork, que fija el consumo de la Segunda División a una cifra de 24,80 euros mensuales.

Completa la ecuación entre las grandes marcas Amazon Prime, aunque de nuevo con el sistema de suscripción -como DAZN-. En ese sentido, habiendo contratado previamente sus servicios de Amazon Prime Video, fijados en 9,99 euros al mes, por otros 4,99 adicionales se incluirá la retransmisión de los encuentros de LaLiga Hypermotion en su oferta.