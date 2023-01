Horario y dónde ver el PSG - Saudí All Stars XI, el amistoso entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Una de las rivalidades que más alegrías han dado al fútbol internacional vuelve a tomar vuelo Descubre dónde ver el partido entre ambas estrellas del panorama futbolístico

El PSG y el Saudí All Stars XI se enfrentarán en Qatar en un encuentro amistoso con un sabor especial al reunir a dos estrellas de la talla de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El conjunto parisino viajará al Golf Pérsico para batirse al Saudí All Stars XI, cuyo nombre oficial será Riyadh Season Team y que disputará este enfrentamiento de manera totalmente amistosa. El capitán del PSG será Leo Messi y el máximo representante del club saudita Cristiano Ronaldo, dándole mucha emoción a este encuentro debido a su antigua e histórica rivalidad.

Además, se trata del primer encuentro que librará Cristiano Ronaldo con su nuevo club desde que abandonase el Manchester United tras las polémicas vividas por este conjunto.

