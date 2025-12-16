Horario y dónde ver la gala de los premios The Best 2025: cuándo empieza, sede y favoritos

La gala de los premios The Best 2025 ya está aquí. Este martes 16 de diciembre en Doha (Catar) tendrá lugar uno de los eventos más esperados del panorama futbolístico, justo un día antes de la final de la Copa Intercontinental, que también se celebra en el país asiático, entre Flamengo y PSG. El club parisino apunta a ser el gran beneficiado de la ceremonia.

Los dos premios principales que se otorgan son el The Best masculino y el femenino, donde hay dos grandes favoritos: Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí. El francés, flamante ganador del Balón de Oro, busca su segundo título individual de la temporada, mientras que la catalana quiere revalidar el trofeo que ganó los dos últimos años.

Además del delantero del PSG, también están en la terna de candidatos su compañero Vitinha, los azulgranas Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, el inglés Cole Palmer o el madridista Mbappé. Por su parte, en la categoría femenina compiten contra Aitana, las jugadoras del Barça Patri Guijarro, Alexia, Pajor o la reciente renovada Claudia Pina, aparte de las 'gunners' Mariona o Russo.

Más allá de los premios al mejor jugador y jugadora del mundo, en la gala se entregarán los galardones a la mejor afición o aficionado, los reconocimientos a los mejores porteros, los goles más destacados del año o el premio al Fair Play.

Asimismo, también se otorgará el premio al mejor entrenador, donde Luis Enrique parte con ventaja respecto al resto de nominados: Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Los ganadores saldrán de una votación en la que se concede el mismo peso a los votos de aficionados, capitanes, entrenadores y periodistas. Se tendrán en cuenta los logros conseguidos desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.

¿Dónde ver el The Best 2025 por TV y online?

La ceremonia, que tendrá lugar a las 18 horas en España -las 20 horas en Doha- se podrá ver por la página web oficial de la FIFA. De momento no hay canal de televisión confirmado en España, pero el certamen se podrá seguir a través de la web de SPORT.