Horario para el duelo de la jornada 5 en Vitoria del Deportivo ante el Mirandés
El Dépor conoció la fecha del partido de la jornada 5 ante el Mirandés a domicilio. Será el sábado 13 de septiembre a las 16.15, un horario que facilita el desplazamiento de los deportivista que se quieran acercar a seguir en directo el encuentro. El choque, por las obras en Anduva, se disputará en Mendizorroza.
