Suscripción

sport

Directos

Horario para el duelo de la jornada 5 en Vitoria del Deportivo ante el Mirandés

Los jugadores del Mirandés celebran un gol en un partido en 2020 ante el Deportivo. | LOF

Los jugadores del Mirandés celebran un gol en un partido en 2020 ante el Deportivo. | LOF

RAC

El Dépor conoció la fecha del partido de la jornada 5 ante el Mirandés a domicilio. Será el sábado 13 de septiembre a las 16.15, un horario que facilita el desplazamiento de los deportivista que se quieran acercar a seguir en directo el encuentro. El choque, por las obras en Anduva, se disputará en Mendizorroza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas