Horario y dónde ver la gala del Balón de Oro 2025: cuándo empieza, sede y favoritos

El fútbol mundial se prepara para una de sus noches más esperadas. El próximo lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París volverá a ser escenario de la gala del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso que puede recibir un futbolista. Será una edición marcada por un duelo muy especial: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal se disputan el trono al mejor jugador del mundo.

El gran protagonista será el desenlace de la carrera por el Balón de Oro masculino, en la que el exazulgrana Dembélé y el joven prodigio del Barça, Lamine Yamal, parten como favoritos tras una temporada de enorme impacto. Mientras el primero ha sido pieza clave en Europa con un año consagratorio en el PSG, el segundo ha brillado como líder emergente del Barcelona y de la selección española, con apenas 18 años.

La gala promete emociones fuertes, ya que el duelo refleja también el choque de generaciones entre una estrella consolidada y un talento que parece destinado a dominar la próxima década.

Además, todo apunta a que Luis Enrique será reconocido con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador. El técnico asturiano ha llevado al PSG a conquistar títulos con un fútbol de identidad propia, y parte como claro favorito en esta categoría.

El Balón de Oro 2025 no solo premiará al mejor futbolista del año, sino que también entregará distinciones en categorías como el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin, el Trofeo Gerd Müller y el galardón al Club del Año.

Dónde ver el Balón de Oro 2025 por TV y online

La ceremonia podrá seguirse en España a partir de las 20:00 horas (CET) y contará con retransmisión televisiva en Mega y DAZN, además de las plataformas digitales oficiales de L’Équipe y France Football.

Será una velada histórica, que amplía su prestigio con más presencia femenina y que volverá a situar a París en el epicentro del fútbol mundial.