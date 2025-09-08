Horario confirmado para el Burgos CF - Málaga CF

Nuevo horario confirmado para el Málaga CF. LaLiga ha dado a conocer los horarios oficiales de la 7ª jornada de LaLiga Hypermotion, que se disputará el último fin de semana de septiembre. El conjunto blanquiazul visitará en dicha fecha al Burgos CF en El Plantío y el choque ha quedado fijado para el domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas.

Será la tercera salida de los de Sergio Pellicer en la presente temporada. Tras la victoria en Las Palmas (0-1), los blanquiazules jugarán este próximo sábado, a partir de las 18.30 horas, en El Alcoraz frente al Huesca, en la 5ª jornada. Y tras recibir en La Rosaleda al Cádiz la próxima semana (domingo 21 de septiembre, 18.30 horas), llegará esa visita a Burgos para cerrar el mes de septiembre.

Horarios confirmados

Huesca - Málaga CF: Sábado 13 de septiembre, 18.30 horas.

Málaga CF - Cádiz: Domingo 21 de septiembre, 18.30 horas.

Burgos - Málaga CF: Domingo 28 de septiembre, 16.15 horas.