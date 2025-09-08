Horario confirmado para el Burgos CF - Málaga CF
El conjunto blanquiazul visitará El Plantió en la 7ª jornada de LaLiga Hypermotion
Manuel García
Nuevo horario confirmado para el Málaga CF. LaLiga ha dado a conocer los horarios oficiales de la 7ª jornada de LaLiga Hypermotion, que se disputará el último fin de semana de septiembre. El conjunto blanquiazul visitará en dicha fecha al Burgos CF en El Plantío y el choque ha quedado fijado para el domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas.
Será la tercera salida de los de Sergio Pellicer en la presente temporada. Tras la victoria en Las Palmas (0-1), los blanquiazules jugarán este próximo sábado, a partir de las 18.30 horas, en El Alcoraz frente al Huesca, en la 5ª jornada. Y tras recibir en La Rosaleda al Cádiz la próxima semana (domingo 21 de septiembre, 18.30 horas), llegará esa visita a Burgos para cerrar el mes de septiembre.
Horarios confirmados
Huesca - Málaga CF: Sábado 13 de septiembre, 18.30 horas.
Málaga CF - Cádiz: Domingo 21 de septiembre, 18.30 horas.
Burgos - Málaga CF: Domingo 28 de septiembre, 16.15 horas.
- Casadó se postula: oportunidad de oro
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Así os hemos contado la victoria de Alcaraz en la Final del US Open 2025 ante Sinner
- Le dije a Di María: 'este es bueno de verdad' y me contestó: 'olvídate''; el último tren de Kays Ruiz, la exjoya de La Masia que no escuchaba a nadie
- Preocupación por Gavi
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Turquía - España: sigue en directo la previa del partido de clasificación para el Mundial 2026