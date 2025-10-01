La hora de Pellicer y del Málaga CF

El Málaga CF comenzó a trabajar este martes en el próximo encuentro contra el Racing de Santander (domingo, 18.30 horas). Parece simplemente la jornada 8, una visita más a El Sardinero, pero es una semana muy importante para el devenir moral del equipo, después de tres derrotas consecutivas. Ahí llega la hora de Sergio Pellicer, obligado a hacer auténticas acrobacias para formar un once competitivo y evitar la primera crisis de la temporada cuando no ha pasado ni un cuarto de competición.

Después de cuatro jornadas en las que el Málaga CF debutó con 8 puntos de 12 posibles, el mejor inicio desde el curso 2018/19, el equipo se ha caído por completo con tres derrotas consecutivas. Mucha parte de culpa, aunque no toda, la tienen las lesiones y a qué futbolistas han afectado, pero nadie se libra de los focos, absolutamente nadie, para intentar explicar esta última deriva.

Mensaje a la plantilla

No suele referirse el técnico blanquiazul a su plantilla en rueda de prensa. Es bastante protector porque prefiere exponerse él a las críticas antes que lleguen al vestuario, pero el discurso pareció cambiar después del partido en Burgos: «El paraguas está en mí, pero tenemos que dar un pase adelante todos, yo el primero, porque así no llegamos donde teníamos pensado», lanzó Pellicer.

Y es que este Málaga CF tiene poco que ver con el que se impuso, por ejemplo, al Real Betis en el Trofeo Costa del Sol o al que se prometió desde el club con un fútbol valiente, atrevido y muy dinámico. El terreno de juego ha puesto la realidad muy lejos de esas palabras y las soluciones desde el banquillo, salvo destello inesperado, no parecen alentar a una resurrección inmediata.

Las sensaciones no son positivas y en ello debe seguir trabajando Pellicer con los pocos y limitados recursos que va a tener para jugar a domicilio este domingo. El equipo ha cometido errores muy flagrantes que le han costado la friolera cifra de nueve puntos en las últimas semanas. Quienes parecían líderes se han convertido en humanos, como si de una corriente contagiosa se tratase con un rendimiento inferior a lo esperado.

El papel de Pellicer

¿También ha caído ahí el propio entrenador? Ese fútbol prometedor no ha llegado. El equipo va cambiando según las semanas y según los rivales, también los cambios, como si no hubiera una idea fija, una identidad marcada. El Málaga 24/25, con menos talento, llegó a ser más vibrante y ahí debe poner fin el técnico de Martiricos a los inventos para encontrar los 11 mejores jugadores que den puntos. Si son los que están, ya son otros los problemas.

¿Sanción múltiple?

Por si fuera poco, no solo aparece la complejidad de que las bajas cada vez están más cerca de formar un once titular, es que Pellicer podría vivir ambos partidos desde la grada si no acaban siendo más. El técnico blanquiazul fue expulsado el pasado domingo en Burgos por referirse a Palencia Caballero con un «ya verás la locura que has montado» una vez acabó el encuentro. Además, según redactó el colegiado en el acta, continuó «protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral».

Esa tarjeta roja confirma que tendrá que ver el partido desde la grada y estar en comunicación con el banquillo, donde trasladará las órdenes Alejandro Acejo como segundo entrenador. ¿Y el Deportivo de La Coruña en La Rosaleda? Todo dependerá de la sanción que decida imponer el comité, pero lo cierto es que el equipo puede afrontar varios partidos muy sensibles sin su técnico en el césped.

No tiene Pellicer la ‘espada de Damocles’ sobre su futuro, pero es cierto que esta plantilla necesita transmitir sensaciones muy diferentes a las actuales... o reubicar los objetivos. Ya sacó al equipo de un tramo muy complicado al final de la temporada pasada, gracias también a Chupete, y ahora debe encontrar soluciones para evitar una crisis que asoma a muy poca distancia.

Vía: La Opinión de Málaga