Homenaje al fallecido Santi Olmo, miembro de la secretaría técnica del Zaragoza, en Caravaca de la Cruz

El campo municipal Antonio Martínez El Morao en Caravaca de la Cruz será el escenario del encuentro de homenaje a Santos 'Santi'' Olmo, Fary, que falleció a los 44 años el 30 de abril de 2024 en el Real Zaragoza, cuando era miembro de la secretaría técnica zaragocista, uno de los ayudantes de Juan Carlos Cordero, en la etapa de este como director deportivo blanquillo, que acabó en marzo pasado. El partido, a las 17.00 horas, enfrentará a la Selección de Veteranos AFE con un equipo formado por los Amigos de Santi, el que también estará Juan Carlos Cordero. Fary nació en este pueblo murciano y también allí fue enterrado.

El encuentro, que tendrá también carácter benéfico, recaudará fondos con la venta de entradas y la Fila Cero habilitada para la Escuela Deportiva Inclusiva de Caravaca de la Cruz, un programa que promueve la práctica del deporte entre menores con discapacidad y necesidades educativas especiales. El precio único de las localidades es de 5€ y se ha habilitado una Fila Cero para quienes deseen colaborar, a través del siguiente número de cuenta: ES96 2100 2454 9602 0008 3519.

En representación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), asistirán al partido su presidente, David Aganzo; Diego Rivas, secretario general; Fernando Zambrano, responsable del departamento de Atención al Futbolista Veterano/a; y el exzaragocista José María Movilla, responsable deportivo de las Escuelas de Fútbol AFE y que también participará en el encuentro. La Selección de Veteranos AFE contará con la dirección de José Antonio Camacho, vocal de la junta directiva de la Asociación, que estará acompañado en el banquillo por Pepe Carcelén y Carlos Domínguez.

Los futbolistas que representarán a AFE en este partido son los siguientes: Juan Luis Mora y Javi López (Porteros). Fernando Varela, Francisco Molinero, Ángel Robles, Enrique Alcázar, Víctor Lobo y Ángel Valdeolivas (defensas). Diego Rivas, Carlos Ceballos, David López, José María Movilla, Alberto Rivera, Alberto Perea, Alejandro Campano, Xavi Torres, José Manuel Ruiz y Antonio Cañadas (centrocampistas). Mista, David Aganzo, Míchel Carrilero y Manuel Onwu (delanteros).

Formado por futbolistas y exfutbolistas de los distintos clubes por los que Santi Olmo pasó a lo largo de su carrera deportiva, los Amigos de Santi, dirigidos por José Luis Acciari y José Antonio García, que estarán sobre el terreno de juego son los siguientes: Miguel Navarro, José Manuel Navarro y Paco Sánchez (porteros). Dioni Álvarez, Sergio Rabadán ‘Atila’, Juli Medina, Miguel Sánchez, Pedro Manuel Ciller, Francisco José Zuñel, Jesús Celdrán y José Antonio Contreras (defensas). Julián Ludeña, Francisco Javier De la Rosa, Luis Martínez, Pedro Cordero, Quique Pina, Quique Pina ‘Júnior’, Dani Martínez, Ricardo Pérez ‘Richi’, Josu Cuesta y Juan Ignacio López (centrocampistas) y Cristian Romero, Adrián de la Cruz, Antonio Rivera, Tomás López ‘Tomi’ y Juan Carlos Cordero (delanteros).

Santi Olmo llegó al Zaragoza en enero de 2023 junto con Juan Carlos Cordero, al que conocía desde la etapa en el Ciudad de Murcia, en el Granada y en el Cádiz (aunque también estuvo en el Elche en la 17-18 y en la 18-19 con su hermano Jorge Cordero) y cuando el ejecutivo fue despedido por el club gaditano. Olmo, que dejó la entidad amarilla en 2018, entró en la secretaría técnica del Hércules para volver con Cordero cuando este llegó al Tenerife en febrero de 2020. Fary, su apodo futbolístico, era delantero y militó en diferentes equipos de la región de Murcia y llegó a jugar en Segunda B en el Ciudad de Murcia en la 01-02, cuando conoció a Cordero, que era secretario técnico de ese club. También jugó en la cantera del Atlético, en el Caravaca, en el Universidad de Las Palmas y en el Jumilla.

Vía: El Periódico de Aragón