La historia en el Córdoba CF de Gunino, el héroe desencantado

Llegó a El Arcángel sin ruido y se marchó del mismo modo. Digno cumplidor en una de las posiciones con menos glamour en un once futbolístico -el lateral derecho-, el uruguayo Adrián Gunino (Montevideo, 1989) describió una trayectoria profesional corta -ocho años- que tuvo en el Córdoba CF su periodo más estable y lúcido: 43 partidos oficiales y un ascenso a Primera División, el último logrado por la entidad blanquiverde y el único en más de medio siglo.

Formó parte de una formación grabada a fuego en el imaginario colectivo cordobés, la que protagonizó en Las Palmas, en junio de 2014, uno de los episodios más descacharrantes y épicos que se hayan vivido a la hora de ingresar en la máxima categoría del país. Un empate en el tiempo de prolongación después de una suspensión anterior por la invasión de un público que festejaba lo que no se produjo. Un drama para la Unión Deportiva, una fiesta brutal para el Córdoba CF.

En las imágenes de aquellos días, medio escondido entre la multitud de compañeros, se podía ver a un tipo comedido, distinguible por su cabello pelirrojo. Gunino iba a lo suyo. Hacía lo que le encomendaban y no se escondía. Sencillo, efectivo, entregado. Jamás celebró un gol. Su misión era evitarlos desde su 1,67 y 64 kilos, un físico liviano que exprimía imprimiendo velocidad, anticipación, robando la pelota para dársela al que juega. Honestidad brutal.

¿Qué hizo?

Gunino fichó por el Córdoba CF en enero de 2014, formando parte de un paquete de refuerzos invernales para un equipo que navegaba en tierra de nadie en la Segunda División. Podía ocurrir de todo. Un escenario habitual en el club y un punto de partida retador para el lateral diestro uruguayo, que llegaba cedido por el Unión Fénix de su país y que el curso anterior había logrado subir a Primera en la filas del Almería. «Colo» -por el color de su cabello- se formó en el Danubio charrúa, donde jugó en la temporada 2008-09, para dar el salto al Boca Júniors argentino al año siguiente -compartió vestuario a Riquelme o Martín Palermo y solo jugó en una ocasión-, y llegar por primera vez a Europa debutando con el Toulouse francés en la 2010-11. No cuajó y le prestaron al Danubio. Se enroló después en el emblemático Peñarol de Montevideo, pero tampoco encontró su sitio. Desde el modesto Fénix de su país se proyectó hasta España y el sol de Andalucía alumbró sus años más potentes.

Ascendió con el Almería a Primera y el Córdoba le echó las redes. Con él arribaron tipos como Nieto, Arturo, Juanlu o el nigeriano Obiora. Titular desde que cruzó la puerta cordobesista, se hizo con el control en una posición maldita en el club, con decenas de inquilinos que no llegaron a enraizar. El uruguayo hizo olvidar al fiasco de Jens Janse y al inconsistente Campabadal para poner el cerrojo en el flanco diestro de un equipo que, con él en el campo, solamente perdió dos partidos oficiales hasta el final del curso.

¿Qué ocurrió después?

Siguió en la plantilla del Córdoba CF en el curso del retorno a la élite tras cuatro décadas de peregrinación por divisiones menores. Con 25 años se encontró ante el mejor escaparate posible: la Primera 14-15, el campeonato del duelo máximo Messi vs Cristiano Ronaldo. Le tocó cruzarse con ambos. Su bautismo en la máxima categoría española fue de alcurnia: titular en el estadio Santiago Bernabéu ante el por entonces vigente campeón de Europa. «Chapi» Ferrer contó con él, pero le cesaron; Djukic le retiró a medias la confianza, optando por el brasileño Edimar, y recuperó el puesto al final, ya con José Antonio Romero al frente, para tratar de defender lo indefendible. No lo pasó bien. Nadie lo hizo en aquella temporada delirante, en la que el Córdoba CF se desplomó con estrépito. Gunino disputó 23 partidos y no ganó ninguno. Ahí terminó todo. Su cesión concluyó y retornó a su país.

En el estadio Parque Capurro, con apenas cinco mil espectadores de capacidad, se reencontró en el modesto Fénix para empezar de nuevo. Y fue imposible. Jugó seis meses más, acabó su vínculo y las luces se apagaron. No vio salida ni nadie se la ofreció. El teléfono no volvió a sonar con propuestas sugerentes y Adrián Gunino tomó una determinación drástica. «Con los ahorros pensé en ponerme un negocio. Tuve canchas de fútbol 5, un local de alquiler de coches e invertí en ganado. En alguno me fue bien y en otros mal», reveló el exfutbolista en unas declaraciones al medio Sport 890 en 2020. «A los 28 terminé mi carrera por un cúmulo de cosas. El manejo empresarial y dirigencial me agotaron», expresó, en tono enigmático.

Su cambio de vida fue absoluto: entró a trabajar como camillero en una ambulancia. De los focos los estadios y las entrevistas en los medios al anonimato tras una reflexión: «Al jugador de fútbol le cuesta mucho ir a buscar trabajo. Mi curriculum era de una hoja».