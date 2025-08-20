El hijo de Recoba apunta a titular, el lunes, en El Arcángel

Jeremía Recoba o Recobita, como era conocido incluso antes de que fichara por la UD Las Palmas, hijo del mítico Álvaro ‘El Chino’ Recoba, apunta a la titularidad el próximo lunes, ante el Córdoba CF, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel después de que el mediapunta Iván Gil sufriera un esguince de tobillo que le dejará en el dique seco un mes, en principio, por lo que se perderá, además del encuentro ante los blanquiverdes, los partidos frente al Málaga, el Burgos, la Real Sociedad B y el Leganés.

Con su padre en la grada

En la primera jornada de Liga, Jeremía Recoba fue suplente y apenas jugó los últimos 10 minutos al sustituir a Manu Fuster. La UD Las Palmas no pasó del empate ante el recién ascendido Andorra, por lo que no llegará tranquilo, precisamente, al coliseo ribereño.

Para el encuentro contra el equipo de Iván Ania, la UD Las Palmas prevé tener inscritos a Jesé Rodríguez y a Lukovic en LaLiga. No estuvieron en el banquillo ante el club tricolor por una cuestión administrativa con el transfer internacional. Otro que lucha por estar ante los califas es Viti Rozada. El lateral derecho arrastra molestias en las últimas semanas, mientras que Luis García tiene descartados a Kirian, Sandro Ramírez y el mencionado Iván Gil, mientras que Jaime Mata y Kaba se encuentran en la rampa de salida, apurando los últimos días del mercado de verano de fichajes.

Según informó La Provincia, del Grupo Prensa Ibérica, Iván Gil tuvo que retirarse en ambulancia del Gran Canaria durante el encuentro contra el Andorra, tras un año en blanco con Luis Carrión y Diego Martínez en Liga. El jugador sintió un chasquido en la articulación y dejó imágenes dramáticas.

Ahora, parece que Jeremía Recoba será su relevo natural en Córdoba. La UD Las Palmas abonó un millón de euros a Nacional por su fichaje y, en caso de que el conjunto amarillo regrese a Primera esta temporada tendrá que pagar otro millón a la familia del futbolista para quedarse con todos los derechos económicos.

En su estreno ante el Andorra, aunque fuera de tan sólo 10 minutos, en la grada del Gran Canaria se encontraba su padre, el mítico Chino Recoba, un futbolista que se enfrentó a Alessandro Pierini en la serie A y a Javi Moreno. El que fuera delantero blanquiverde eliminó a Recoba en los octavos de final de la extinta UEFA (ahora Europa League) cuando el de Silla militaba en el Alavés y Recoba en el Inter.