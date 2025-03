La hija de Maradona rompe en llanto al confesar que su familia teme a la mafia

Dalma Maradona, la hija de Diego Armando Maradona, ha participado en un podcast en su país llamado Bondi Live en el que, entre lágrimas, ha confesado, entre otras cosas, que su familia vive en continuo miedo por la mafia.

"Mi madre está preocupada porque tiene miedo, miedo de la mafia, de esos que lo controlan todo, que tienen dinero y poder", dice la hija del Diego, de 37 años. "Pero me da igual. Sé contra lo que lucho, pero no me puedo callar".

En boca de su portavoz, la familia Maradona reclama "justicia" a menos de un mes del inicio del juicio por la muerte del '10', que sucedió en 2020 por a un ataque al corazón: "Necesitamos que la gente sepa la verdad".

"Mi madre me dice que me calle, que no diga nada, que tiene miedo. Pero yo no puedo, se lo debo a él", continúa.

La familia ha alegado negligencia por parte de los médicos que trataron a Diego desde buen incio. La causa de la muerte de Maradona fue catalogada oficialmente como "edema pulmonar agudo secundario a insuficiencia cardíaca crónica exacerbada".

A pesar de eso, una investigación realizada en 2021 sobre la muerte de Maradona concluyó que su equipo médico actuó de manera "inapropiada, deficiente e imprudente". Al final, ocho médicos e infermeras resultaron procesados en el juicio que arranca este próximo 11 de marzo, y podrían enfrentarse a hasta 25 años de cárcel.