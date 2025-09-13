Hidalgo: «Sabíamos que teníamos que cerrarlo, en esta categoría hay que luchar»

Antonio Hidalgo estaba tranquilo y satisfecho tras el imponente triunfo del Deportivo por 1-5 al Mirandés, sentenciado en los minutos finales después de un pequeño tramo de dudas en el que el Mirandés recortó distancias. «Sabíamos que teníamos que cerrar el partido, con este resultado se ve diferente, pero en esta categoría hay que luchar mucho, competir siempre», expresa el entrenador blanquiazul sobre cómo la entrada de Eddahchouri, Escudero y Stoichkov decantó la balanza. No obstante, pide tener «los pies en el suelo» tras el resultado.

«Siempre digo lo mismo, esto va de sumar puntos. Si eres capaz de hacerlo de tres en tres es fundamental», expresó el técnico sobre un duelo en el que el equipo empezó «atascado» durante los primeros minutos ante la buena presión jabata, prácticamente hombre a hombre a todo el campo. Sin embargo, ya desde ese tramo inicial Hidalgo movió la pizarra, con Mario Soriano más cercano a la base para sumar un hombre más en la salida deportivista: «Con un cambio de posición de Mario estuvimos mejor», explicó sobre el inicio, aunque también fue clave que el 21 adelantase su zona de influencia para sentenciar el duelo durante los últimos 20 minutos de partido.

«Tuvimos la situación para hacer el tercero. Los cambios nos dieron aire y pausa. Contentos por los tres puntos y a pensar en lo siguiente», remarca el entrenador coruñés, que cree que fue importante la reacción tras un momento en el que el equipo pudo pasarlo peor. Precisamente, con espacios, cuando el equipo puede correr, tiene «mucha pegada» y se convierte en un oponente muy complicado.

Tiene claro, no obstante, que el fútbol «va de ganar partidos» y todos los encuentros en la categoría van a estar «muy igualados», pese a lo que finalmente reflejó el resultado. «Luchamos juntos con nuestra gente, con nuestra ciudad, nuestro estadio, la gente que viene que es a la que nos debemos. Tenemos que demostrar ese compromiso y esa lealtad a nuestra gente. Estoy convencido de que estarán muy contentos en A Coruña», añadió sobre la afición, presente también en la grada de Mendizorrotza.

También explicó Hidalgo que es importante que los jugadores entiendan «los roles de los momentos» para poder tener impacto no solo desde el inicio, también desde el banquillo. «Salimos todos muy enchufados», remarcó, y explicó que dialoga mucho con los jugadores para entender también «la importancia del equipo sobre el individuo».

El entrenador de Canovelles también tuvo un mensaje para el Mirandés, que está jugando sus partidos en Mendizorrotza por las obras de Anduva: «Lo único que espero es que puedan volver a Anduva, allí se respira fútbol por los cuatro costados. Si les preguntas a ellos, estarán deseando volver».