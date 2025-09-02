Hidalgo: «El punto sabe muy bien»

No fue el partido deseado por Antonio Hidalgo, pero el punto deja satisfecho después de verse 2-0 abajo durante mucho tiempo. «El empate es muy positivo, metimos todo lo que teníamos. Estoy orgulloso de mis jugadores por luchar y no rendirse nunca», expresó el técnico que, tras el partido, ve el vaso medio lleno: «No es el resultado que buscábamos, pero esto va de competir».

Hidalgo considera que «con demasiado poco» encajaron dos tantos y es algo que «hay que mejorar». Sin embargo, «esto va de meter goles». «No podemos conceder el primer tanto, tenemos que ser más contundentes en los duelos», añadió sobre el balance de un primer tiempo en el que el equipo tuvo «ocasiones para empatar», pero no fue capaz de aprovecharlas y con el 2-0, el descanso fue «lo mejor que pudo pasar».

El entrenador blanquiazul, preguntado por la estructura de juego, señala que «el planteamiento permitió tener ocasiones» para lograr empatar. Algunas «clarísimas» como luego añadió. Remarca también que con David Mella en la banda la izquierda aportó «profundidad» y de lateral izquierdo dio «esos dos contra uno».

También celebra Hidalgo el tanto de Samuele Mulattieri, la mejor forma de estrenarse en un equipo: «Lleva muy poco tiempo con nosotros, en un país nuevo, unido a un nuevo idioma. Los delanteros viven del gol. Provocó esa situación del penalti». Y añade que también le deja «muy contento ese gol de penalti de Yeremay» que «le va a liberar».

Cerró ayer definitivamente el mercado de fichajes e Hidalgo se siente «muy contento» porque tiene una «plantilla excepcional» en sus manos: «Ahora es mi responsabilidad sacarle el máximo rendimiento. Es un placer trabajar con ellos. Si somos capaces de ese talento y esa competitividad tenerla junta, tendremos mucho éxito. Hay que competir cada día, nos gustaría sumar de tres. El punto sabe muy bien».