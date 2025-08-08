Hidalgo: "Patiño se ha ganado el derecho a estar en la plantilla"

Antonio Hidalgo repasó nombre por nombre la realidad del Deportivo a pocas horas de afrontar su último partido de la pretemporada, el Trofeo Teresa Herrera de este sábado (20.00 horas) contra el Le Havre francés. El técnico dio buena fe de la evolución de la plantilla en un mes con muchos entrenamientos en el que los partidos de preparación le han permitido hacerse una idea del proyecto que quiere para el Dépor: "es una evolución, hay que encontrar el sitio idóneo con y sin balón de los jugadores. Cada partido nos acerca más a esa situación".

El entrenador de Canovelles resaltó a los jugadores que más le han entrado por el ojo en esta pretemporada. En ese grupo se encuentra Charlie Patiño. "Va a seguir con nosotros. Se ha ganado el derecho a estar en la plantilla, en esa posición de seis con Gragera y José Ángel. Veremos si también podemos verle de ocho", recalcó Hidalgo, encantado con el rendimiento del inglés.

Unos se han ganado la continuidad y otros, como Luis Chacón, el derecho a decidir su futuro. El técnico destacó sentirse satisfecho con el mediapunta de Pontedeume, pero dejó en manos del futbolista su continuidad. "Fernando y yo hablamos con él. Es un futbolista de nuestro agrado, pero tiene una competencia alta. Veremos qué puede decidir porque es un activo del club", indicó.

Aunque Hidalgo no descarta alguna novedad en el centro del campo en lo que resta de mercado, se mantiene centrado en las piezas con las que cuenta actualmente en su plantilla. "Gragera era un perfil que necesitábamos, un mediocentro posicional con piernas, tácticamente bueno, que aporta solidez y puede soportar lo que tiene por delante", destacó sobre el último centrocampista en aterrizar en la plantilla. También incidió en la "energía" que desprende Rubén López.

Situación del mercado

El Deportivo ha visto alterado su plan de mercado con la salida de Helton Leite rumbo al Fortaleza brasileño. "Fue una situación inesperada", reconoció el Antonio Hidalgo, que espera la incorporación de otro guardameta para "luchar con Germán por la portería". Ante el nombre de Álvaro Fernández, actual meta del Sevilla, el entrenador catalán deshojó la margarita. "Le conozco, pero también hay otras opciones encima de la mesa", añadió.

Además del nuevo portero, el técnico espera que el mercado se centre en la parcela ofensiva. "Va a venir un delantero seguro, veremos si podemos incorporar a otro, dependiendo de las salidas", apuntó Hidalgo. Descartó reforzar más una zaga en la que cuenta con una elevada competencia, aunque no le cierra las puertas a Samu. "Va a estar con nosotros entrenando. Tiene hambre y solidez. Se empapa de cada cosa que le digo y al día siguiente lo hace mejor", valoró.

Esa misma competitividad le puede afectar a Petxarroman en el lateral derecho, donde el entrenador ha probado en pretemporada a Lucas Noubi y a Miguel Loureiro. "Hablé con Petxa el otro día. Sabe lo que pienso de él y la competencia que tiene", sugirió Hidalgo.

Último ensayo

El Deportivo afronta ante el Le Havre francés el último compromiso veraniego, antes de arrancar la liga el próximo fin de semana en Los Cármenes contra el Granada. Después de dar una buena imagen ante el Oviedo, de Primera, visita Riazor un rival de Ligue 1. Hidalgo espera ver un duelo "muy exigente". "Tiene gente muy poderosa en campo abierto, tenemos que minimizar eso, estar ajustados y tener nuestra dosis de balón", advirtió.

Después de un mes al frente del equipo, el entrenador reconoce la competitividad que ha ganado la plantilla. "Hay que buscar una estructura que pueda soportar a los rivales y hacerles más daño. La iremos modificando a medida del equipo que vayamos encontrando", detalló.

Ante posibles cambios de esquema, como los ensayos con defensa de cuatro y de cinco, el técnico ve un desafío encajar piezas como la de Yeremay. "Es un tío increíble. Se ha ganado el respeto del club y la ciudad. Soy el que tiene que encontrarle esa posición donde pueda estar más cómodo y hacer más daño", reflexionó el técnico blanquiazul.

Hidalgo también dejó ver su ilusión por debutar en el banquillo de Riazor en el que, considera, es "el partido más importante de la pretemporada".