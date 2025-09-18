Hidalgo: "Necesitamos que la gente venga a sufrir a Riazor para animar"

Antonio Hidalgo quiere meter a Riazor en el partido ante las relajaciones y la euforia: "Cuando las cosas van bien no nos podemos poner en el otro extremo. Necesitamos que la gente venga a sufrir a Riazor para animar y asimilar que va a costar sacar los tres puntos cada semana. Así seremos más poderosos y nos exigiremos más".

No esconde la satisfacción que el Deportivo daría a sus aficionados si este viernes asalta el liderato de LaLiga Hypermotion, para lo que necesita ganar a la SD Huesca, pero él tiene claro que lo más importante es acabar el campeonato en puestos de ascenso directo. "La afición va a sonreír si ganamos. Esa situación -el liderato- solo va a valer en el último partido de Liga, por eso ahora no le damos más importancia. Vamos a por los tres puntos, preparamos el partido de la mejor manera posible y con los pies en el suelo porque sabemos que vamos a sufrir", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, auguró un duelo "muy igualado" ante su exequipo, además de eludir el papel de favorito por jugar en Riazor porque el Huesca tiene jugadores "de primer nivel" en la categoría "como Dani, Jorge, Óscar, Sergi o Iker".

"Yo he tenido a esos futbolistas y los conozco perfectamente. Yo veo un partido muy igualado. El Huesca nos van a poner las cosas complicadas, está haciendo las cosas muy bien desde la llegada de Sergi. Está siendo un bloque muy compacto en muchas partes del campo, siendo además muy agresivo", incidió.

El actual entrenador del Dépor dijo guardar "un bonito recuerdo" de su paso por el conjunto oscense, al que elogió porque "es un equipo valiente, que va muy hacia adelante y te atosiga muchísimo".

"Intenta irte mano a mano en campo propio y luego tiene esa situación de bloque bajo que sigue manteniendo de temporadas anteriores. Y con el balón es capaz de atosigarte, de jugar superioridades. Habrá que sufrir en los momentos duros que tengamos porque van a pasar. Será un partido que se decida por detalles", avisó.

Confirmó que los centrocampistas José Ángel Jurado y Jose Gragera son las únicas bajas por lesión, y aplaudió el gran rendimiento que están ofreciendo los delanteros Zakaria Eddahchouri y Samuele Mulattieri.

"Tenemos muchísima competencia en esa zona, y eso es muy bueno. Aquí todos quiere jugar todo, pero lo que quieren hacer los delanteros es marcar goles, por encima de jugar más minutos. Los cinco cambios me dan muchas posibilidades, estoy muy contento con todos", concluyó.

Vía: La Opinión A Coruña