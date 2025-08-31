Hidalgo: "Hay que poner en valor lo que está haciendo Yeremay"

Antonio Hidalgo está contento con la plantilla que se le ha quedado y, aunque parece decidida con la última incorporación de Stoichkov, no estará cerrada hasta que finalice el mercado de fichajes. Sin embargo, para el técnico, la mejor noticia es la continuidad de Yeremay, a quien quiso ensalzar en la previa del duelo ante el Leganés: "Yeremay tiene 22 años. Hay que poner mucho en valor lo que está haciendo, cómo está llevando su responsabilidad. Si preguntásemos a todo el mundo si sería capaz de rechazar ofertas de 30 o 35 millones no tengo claro si harían como él".

Es el jugador franquicia del Deportivo después de un verano mareante con equipos de toda Europa interesándose en su figura. El Sporting de Portugal fue el que más lejos llegó con ofertas astronómicas para la categoría. "Escotet ha tenido la valentía de no escucharlas", explicó el entrenador que, ahora, buscará sacar el mayor rendimiento del jugador canario, a quien de momento está situando por dentro, cerca de Eddahchouri. "Él sabe que tiene libertad. Quiero ayudarle a leer mejor el juego. Tenemos que tenerle agradecimiento a tener un jugador de esa dimensión. Si somos capaces de llevarle a ese límite podremos tener un jugador mejor. Agradecimiento absoluto a la dedicación que tiene".

De cara al partido ante el Leganés, el técnico de Canovelles podrá contar también con Stoichkov y con Mulattieri, las dos nuevas incorporaciones para el frente de ataque. "Samuele es ese tipo de jugador que busca más espacios, que tiene esa situación de buen pie y movibilidad", relata el entrenador blanquiazul. Al gaditano lo conoce bien, pues lo entrenó en el Sabadell: "Puede ocupar las tres posiciones, nos da versatilidad y gol".

Hidalgo reconoce, eso sí, que la mejor posición de Stoichkov es la que actualmente ocupa Yeremay: "Le gusta jugar detrás del delantero, escorado a la izquierda. En Sabadell lo utilicé en las tres posiciones. Si fuera necesario en esa punta lo ha hecho, no es su posición ideal, pero nos da esas opciones, versatilidad y gol que es lo que necesitan los equipos".

El entrenador blanquiazul asegura que está "contento con la plantilla" que se le queda, a falta de un mercado en el que no espera grandes sorpresas. "Creo que hemos acertado mucho con los perfiles", añade sobre un tema a discutir una vez esté cerrado. El partido ante el Leganés chocará de frente con las últimas horas de la ventana de transferencias, y aunque "en esto del fútbol no se sabe, es una evidencia que la plantilla está casi cerrada". Apuesta por un plantel en el que los jugadores puedan ocupar varias posiciones: "Yo creo mucho en la competitividad, quiero que todos sean partícipes".

Leganés, próximo rival del Deportivo

El cuadro coruñés viajará a Madrid sin Lucas Noubi, convocado con la selección sub 21 de Bélgica. En unos días, además, Mella estará concentrado con el combinado sub 20, que preparará el campeonato del mundo que se disputará entre septiembre y octubre y en el que apunta a estar convocado. "Las reglas están como están, de nada vale quejarse, hay que aceptar y preparar el partido", dice Hidalgo. Por lo tanto, el belga será baja junto a José Ángel, que sigue "ese mismo proceso" de recuperación que la semana anterior.

Para la visita a Butarque también echa mano del filial con Mané. De cara al duelo, no quiso valorar qué espera del cuadro pepinero: "No estoy en la cabeza de Paco, no sé qué partido querrá plantear. Tengo claro el perfil de jugadores que tiene y lo que ha hecho estas jornadas". Tampoco se moja sobre el césped, que estuvo en una mala situación en la primera jornada de liga: "Todos queremos que los campos estén bien. A principio de año no acaban de estar al 100% y no podemos darle más vueltas".

Sin confirmar ningún jugador para el once titular, sí valoró el trabajo de Germán Parreño, quien podría repetir por tercera jornada consecutiva bajo palos: "Aquí lo más importante es que el portero pare. Intentamos ver cuándo correr más o menos riesgos. Lo que tenemos muy claro es que Germán es muy importante para el grupo. Desde su personalidad y protagonismo. Ha mostrado cómo compite cuando no juega. Yo me quedo con lo que vi desde el principio, esto va de tener aptitudes y él las tiene".