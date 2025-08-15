Hidalgo: "Esperemos que Mella y Yeremay puedan estar mucho tiempo con nosotros"

El Dépor vive en alerta el inicio de liga por los fichajes que están por llegar y por las ofertas importantes que han llegado al club coruñés por Yeremay y Mella. Según la prensa portuguesa, el Sporting le ofrece 30 millones al Dépor por el canario y prepara una nueva acometida tras ser rechazada. Por el zurdo el Al-Alhi apuesta por fuerte, tal y como apuntó ayer LA OPINIÓN, se va hasta los 12, según fuentes de la negociación. Ambas fueron declinadas y el Dépor se remite a la cláusula y cuenta con la complicidad de los jugadores que quieren quedarse, a pesar de que mejoraría su estatus económico y en algun caso deportivo. Hidalgo lo vive con cierta tranquilidad y apuesta por acompañarles: "Todo el mundo sabe que se habla. Esas ofertas están ahí. Fernando fue muy claro el otro día. Le tenemos un cariño enorme a los dos, son gente que siente el escudo y que van a darlo todo hasta el último segundo que estén aquí. Eso es lo que yo veo. Están contentos, tenemos que ayudarles a gestionar esa cantidad de ruido, hacerles que les tenemos mucho cariño y que estamos a su lado. Esperemos que estén mucho tiempo con nosotros".

Son los que se pueden ir y los que pueden llegar. El técnico no niega que le faltan piezas, aunque valora las que tiene en estos momentos: "Es una evidencia que vamos a traer a alguien en la parte alta. Veremos si son uno o dos. Estamos abiertos a cualquier posibilidad para mejorar. Intento llevar a todos los jugadores a su máxima expresión. Tenemos grandes jugadores con talento. Entre todos debemos tener una mirada bonita con nuestra gente, hacerles poderosos. Siempre estoy con mis jugadores. El mercado te marca lo que puedes traer. Hemos acertado mucho en los jugadores que teníamos que traer en posiciones específicas. Nos dieron ese salto de calidad, sobre todo en carácter. Hace cuatro o cinco años me cabreaba con estas cosas (cierre de mercado), pero no se pueden controlar. Vendrán cuando tengan que venir".

La cara nueva de esta semana ha sido Daniel Bachmann, ya inscrito en la liga y al que ve muy integrado. "Llegó con la semana empezada con mucha ilusión, ha estado tiempo inactivo, pero es un jugador contrastado. Los primeros días y ya chapurrea español, quiere involucrarse lo más rápidamente posible. Tiene mucha ilusión por relanzar su carrera. El grupo de porteros lo han recibido bien", apuntaba.

La única baja segura ante el Granada será José Ángel, Ximo viajará. Prueba de nivel ante un equipo con problemas de inscripciones: "Soy persona que vive en constante alerta. Trabajo con intensidad, cuidando los detalles. La evolución de la.pretemporada ha sido buena. Estamos preparados para competir. Vamos a tener que hacer un gran partido, sufrir muchísimo y competir a un gran nivel. Nosotros tenemos un gran talento, pero va a ser un partido con nucho calor, con un gran equipo delante y jugadores difíciles. Tenemos que tener esa sensación de seguridad, de estar en alerta. La evolución ha sido in crescendo pero hay que dar el 1000 por 1000. Cuando pasen las jornadas sabremos más de los equipos rivales. Siguen con Pacheta, han llegado jugadores, están a expensas de inscribir a algunos. Esperamos un equipo agresivo, alto, que va a ir a apretarnos. Será en muchos momentos un partido a duelos".